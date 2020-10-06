Євросоюз надасть Україні 60 мільйонів євро на три проєкти

Євросоюз надасть Україні 60 мільйонів євро на підтримку регіонів і громадянського суспільства, а також на перехід до кліматично нейтральної економіки. Відповідні три угоди під час саміту Україна-ЄС у Брюсселі у вівторок, 6 жовтня, підписали єврокомісар з сусідства та розширення Олівер Варгеї та віцепрем'єрка з євроінтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє кореспондент DW.

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Перша угода - на 30 мільйонів євро - має допомогти українським регіонам стати стійкішими до різноманітних загроз, зокрема гібридних і пандемії COVID-19. Проєкт передбачає серед іншого і підтримку незалежних ЗМІ та журналістів, а також просування нових медійних ініціатив.

Ще 20 мільйонів Євросоюз спрямує на підтримку громадянського суспільства, зокрема, щоб неурядові організації мали кращі можливості долучатися до розробки політики та просувати реформи. Одна з цілей цієї угоди - боротьба з домашнім і гендерним насильством.

Третя угода передбачає виділення Євросоюзом 10 мільйонів євро на проєкт "Кліматичний пакет для стабільної економіки в Україні". Він має підтримати перехід української економіки до кліматичної нейтральності. Йдеться зокрема про підтримку енергоефективності, відновлювальної енергетики, пошук оптимальних рішень для ефективного постачання тепла та води, сприяння декарбонізації транспорту, прискорення переходу до цикрулярної економіки.

300 мільйонів євро на енергоефективність від ЄІБ

Ще три угоди підписали представники Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Найбільшу з них щодо позики на 300 мільйонів євро підписали віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська з міністром розвитку громад і територій України Олексієм Чернишовим. Ці кошти спрямують на теплову модернізацію громадських будівель в Україні. Йдеться зокрема про теплоізоляцію, енергоефективні вікна та двері, системи конвекційного та водяного опалення.

Ще дві угоди спрямовані на модернізацію та цифровізацію "Укрпошти". 30 мільйонів євро позики мають піти на закупівлю сортувального обладнання, створення сортувальних хабу та депо, системи автоматичного відслідковування пересування вантажів.

Нагадаємо, 22-й саміт Україна-ЄС відбувається у Брюсселі 6 жовтня. Це - перший міжнародний саміт, який Євросоюз проводить фізично після початку пандемії. Українську делегацію очолює президент Володимир Зеленський. ЄС представляють президент Європейської Ради Шарль Мішель і глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.