Саміт ЄС-Україна: главу Єврокомісії представлятиме головний дипломат Євросоюзу

Президентку Єврокомісії (ЄК) Урсулу фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) на саміті ЄС-Україна, запланованому на 6 жовтня, представлятиме глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель. Про це у понеділок, 5 жовтня, повідомило кореспонденту DW джерело у структурах ЄС у Брюсселі.

За словами джерела, попри негативний тест самоізоляція для очільниці Єврокомісії триватиме до кінця робочого дня 6 жовтня. Фон дер Ляєн, таким чином, пропустить дебати в Європарламенті, засідання Єврокомісії, а також саміт ЄС-Україна.

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Тим часом президентка ЄК повідомила про негативний повторний тест на коронавірус. У дописі в соціальній мережі Twitter вона підтвердила, що залишатиметься в самоізоляції до вечора 6 жовтня, як це передбачено правилами.

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн раніше цього дня повідомила, що контактувала з зараженою коронавірусом особою, а тому йде у самоізоляцію.

Президенти Європейської Ради Шарль Мішель і України Володимир Зеленський домовилися про перенесення саміту ЄС-Україна з 1 на 6 жовтня. Цю зустріч мають провести в Брюсселі.