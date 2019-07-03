 Саміт ЄС-Україна: главу Єврокомісії представлятиме головний дипломат Євросоюзу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.10.2020

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Саміт ЄС-Україна: главу Єврокомісії представлятиме головний дипломат Євросоюзу

Президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн на саміті ЄС-Україна представлятиме головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. Попри другий негативний тест фон дер Ляєн перебуватиме в самоізоляції до кінця дня 6 жовтня.

Глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель

Глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель

Президентку Єврокомісії (ЄК)  Урсулу фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) на саміті ЄС-Україна, запланованому на 6 жовтня, представлятиме глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель. Про це у понеділок, 5 жовтня, повідомило кореспонденту DW джерело у структурах ЄС у Брюсселі.

За словами джерела, попри негативний тест самоізоляція для очільниці Єврокомісії триватиме до кінця робочого дня 6 жовтня. Фон дер Ляєн, таким чином, пропустить дебати в Європарламенті, засідання Єврокомісії, а також саміт ЄС-Україна.

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Тим часом президентка ЄК повідомила про негативний повторний тест на коронавірус. У дописі в соціальній мережі Twitter вона підтвердила, що залишатиметься в самоізоляції до вечора 6 жовтня, як це передбачено правилами.

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн раніше цього дня повідомила, що контактувала з зараженою коронавірусом особою, а тому йде у самоізоляцію.

Президенти Європейської Ради Шарль Мішель і України Володимир Зеленський домовилися про перенесення саміту ЄС-Україна з 1 на 6 жовтня. Цю зустріч мають провести в Брюсселі. 

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