Саміт Україна-ЄС проведуть 6 жовтня в Брюсселі

Саміт Україна-ЄС відбудеться 6 жовтня в Брюсселі. Про це домовилися в суботу, 26 вересня, досягнута під час телефонної розмови президенти Європейської Ради Шарль Мішель і України Володимир Зеленський, повідомив у себе на сторінці в Твіттері Мішель.

"Під час телефонного дзвінка я і Зеленський домовилися зустрітися разом із президентом фон дер Ляйєн у Брюсселі 6 жовтня для проведення 22-го саміту Україна-ЄС", - написав він. Раніше саміт планувався на 1 жовтня.

Також Мішель висловив свої співчуття Зеленському та родинам загиблих в авіакатастрофі літака Ан-26 у Харківській області.

Раніше стало відомо, що саміт лідерів країн Євросоюзу, який мав відбутися 24-25 вересня, перенесений на 1-2 жовтня через те, що Мішель має самоізолюватися. Коронавірус виявили в одного із співробітників служби безпеки Мішеля, з яким він контактував.

Нагадаємо, що 22 вересня вересня Україну вівідав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. У Києві він оголосив, що Європейський Союз готовий надати Україні 1,2 мільярда євро для відновлення української економіки. "Але для цього Україні треба конструктивно взаємодіяти з МВФ, а також виконати всі ті вимоги, які стосуються зміцнення верховенства права в Україні", - наголосив Боррель.