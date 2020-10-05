За день до саміту ЄС-Україна: глава Єврокомісії пішла на карантин

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що раніше контактувала з зараженою коронавірусом особою.
Президентка Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) пішла на карантин. Про це вона повідомила у понеділок, 5 жовтня, у дописі в соцмережі Twitter.
За словами фон дер Ляєн, її повідомили, що минулого вівторка вона була на прийомі, де серед присутніх була особа, у якої зроблений раніше тест на коронавірус дав позитивний результат.
Читайте також: Саміт ЄС перенесли - президент Євроради пішов на карантин
"Згідно з чинними правилами, до завтрашнього ранку я перебуватиму у самоізоляції", - зазначила вона. Очільниця Єврокомісії також повідомила, що 30 вересня вже пройшла один тест на коронавірус, що дав негативний результат. 5 жовтня вона має відбути ще один такий тест, додала керівниця Єврокомісії.
1 та 2 жовтня Урсула фон дер Ляєн взяла участь в саміті глав держав і урядів країн-членів ЄС після контакту з інфікованою коронавірусом людиною, нагадує інформагенція dpa.
Як повідомлялося, президенти Європейської Ради Шарль Мішель і України Володимир Зеленський домовилися про перенесення саміту ЄС-Україна з 1 на 6 жовтня. Цю зустріч мають провести в Брюсселі.
Окрім відносин із Китаєм, Меркель має намір обговорити з партнерами з ЄС інші важливі питання. Чи варто очікувати санкцій Євросоюзу проти режиму Лукашенка та нових заяв щодо Навального?
Представництво у Маріуполі стало четвертим регіональним підрозділом Консультативної місії ЄС в Україні.