 За день до саміту ЄС-Україна: глава Єврокомісії пішла на карантин | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.10.2020

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Новини

За день до саміту ЄС-Україна: глава Єврокомісії пішла на карантин

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що раніше контактувала з зараженою коронавірусом особою.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) пішла на карантин. Про це вона повідомила у понеділок, 5 жовтня, у дописі в соцмережі Twitter.

За словами фон дер Ляєн, її повідомили, що минулого вівторка вона була на прийомі, де серед присутніх була особа, у якої зроблений раніше тест на коронавірус дав позитивний результат.

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"Згідно з чинними правилами, до завтрашнього ранку я перебуватиму у самоізоляції", - зазначила вона. Очільниця Єврокомісії також повідомила, що 30 вересня вже пройшла один тест на коронавірус, що дав негативний результат. 5 жовтня вона має відбути ще один такий тест, додала керівниця Єврокомісії.

1 та 2 жовтня Урсула фон дер Ляєн взяла участь в саміті глав держав і урядів країн-членів ЄС після контакту з інфікованою коронавірусом людиною, нагадує інформагенція dpa.

Як повідомлялося, президенти Європейської Ради Шарль Мішель і України Володимир Зеленський домовилися про перенесення саміту ЄС-Україна з 1 на 6 жовтня. Цю зустріч мають провести в Брюсселі.

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