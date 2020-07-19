 Саміт ЄС перенесли - президент Євроради пішов на карантин | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.09.2020

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Саміт ЄС перенесли - президент Євроради пішов на карантин

Коронавірус виявили в охоронця президента Європейської Ради Шарля Мішеля. Сам він не хворий, але має самоізолюватися, а саміт ЄС перенесли на 1-2 жовтня.

Шарль Мішель

Шарль Мішель

Саміт лідерів країн Євросоюзу, який мав відбутися 24-25 вересня, перенесений на 1-2 жовтня через те, що президент Європейської Ради Шарль Мішель має самоізолюватися. Як повідомив у вівторок, 22 вересня, його речник, коронавірус виявили в одного із співробітників служби безпеки Шарля Мішеля, з яким він контактував.

Учора результати тесту на коронавірус самого президента Євроради виявились негативними. Однак через бельгійські правила відсьогодні він самоізолювався.

На саміті лідерів країн ЄС серед іншого мають обговорити відносини з Туреччиною, які останнім часом погіршились через суперечку з Грецією та Кіпром щодо діяльності із розвідування газових родовищ в Середземному морі.

Раніше цього дня верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель повідомив, що він разом з Шарлем Мішелем планують в ці вихідні відвідати Донбас. Поки ніяких деталей про цей візит не повідомлялось.

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