Саміт ЄС перенесли - президент Євроради пішов на карантин

Саміт лідерів країн Євросоюзу, який мав відбутися 24-25 вересня, перенесений на 1-2 жовтня через те, що президент Європейської Ради Шарль Мішель має самоізолюватися. Як повідомив у вівторок, 22 вересня, його речник, коронавірус виявили в одного із співробітників служби безпеки Шарля Мішеля, з яким він контактував.

Учора результати тесту на коронавірус самого президента Євроради виявились негативними. Однак через бельгійські правила відсьогодні він самоізолювався.

На саміті лідерів країн ЄС серед іншого мають обговорити відносини з Туреччиною, які останнім часом погіршились через суперечку з Грецією та Кіпром щодо діяльності із розвідування газових родовищ в Середземному морі.

Раніше цього дня верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель повідомив, що він разом з Шарлем Мішелем планують в ці вихідні відвідати Донбас. Поки ніяких деталей про цей візит не повідомлялось.