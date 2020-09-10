Туреччина відкидає погрози семи членів ЄС щодо санкцій

Міністерство закордонних справ Туреччини у п'ятницю, 11 вересня, розкритикувало підсумкову заяву саміту семи середземноморських держав-членів ЄС, в якій вони наголосили, що Анкара повинна поважати європейські принципи.

"Декларація саміту семи середземноморських країн упереджена, невірна, і безпідставна з точки зору закону", - йдеться в заяві представника МЗС Туреччини Хамі Аксоя, передає інформагентство "Інтерфакс".

При цьому він зазначив, що Туреччина готова до переговорів з Грецією для врегулювання розбіжностей. "Ми пропонуємо Греції відмовитися від її максималістських домагань в морській сфері, які йдуть врозріз з міжнародним правом", - заявив Аксой.

Напередодні на Корсиці пройшов саміт лідерів семи країн Середземномор'я, що є членами ЄС, - Греції, Іспанії, Італії, Кіпру, Мальти, Португалії та Франції. Лідери європейських країн заявили, що готові підтримати санкції ЄС проти Туреччини, якщо Анкара відмовиться від діалогу, зазначає агенція новин AFP.

Напруження між країнами посилилося через активізацію геологорозвідувальної діяльності Анкари в східному Середземномор'ї. Туреччина веде нафтогазову розвідку в водах, які Греція вважає своєю винятковою економічною зоною. Франція підтримує Грецію та Кіпр.

Лідери країн ЄС зазначили, що розглядатимуть питання введення санкцій проти Туреччини, якщо уряд країни не зможе припинити свої "конфронтаційні дії". "Ми наполягаємо, що за відсутності прогресу в залученні Туреччини до діалогу і якщо вона не припинить свою односторонню діяльність, ЄС готовий розробити перелік подальших обмежувальних заходів", - йдеться в заяві лідерів країн ЄС.

Питання щодо Туреччини та можливості введення санкцій можуть бути обговорені на засіданні Європейської Ради 24-25 вересня.

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