Туреччина та Греція погодилися на переговори - генсек НАТО

Туреччина та Греція погодилися розпочати технічні переговори в рамках Північноатлантичного альянсу про створення механізму для військової деескалації та зниження ризику збройних інцидентів у східній частині Середземного моря. Про це ввечері у четвер, 3 вересня, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Генсек Альянсу в заяві вказав на те, що обидві країни є "важливими союзниками" в НАТО, а також на необхідність пошуку рішення "в дусі солідарності НАТО".

Читайте також: Берлін підтримав Грецію у газовій суперечці з Туреччиною

Протистояння Греції і Туреччини у Середземномор'ї

Причиною для проведення переговорів стало загострення у відносинах між Грецією та Туреччиною через поклади природного газу в Середземному морі. Афіни закидають Анкарі незаконну розвідку поблизу грецького острова, натомість остання запевняє, що буріння проводиться на турецькому континентальному шельфі.

Греція у конфлікті намагається заручитися підтримкою ЄС, наполягаючи на санкціях Євросоюзу щодо Анкари. Військову підтримку Афінам пообіцяв президент Франції Еммануель Макрон - країни провели спільні навчання в східному Середземномор'ї.

Ердоган обговорив суперечку з Меркель

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) 3 вересня провели розмову в режимі відеоконференції щодо конфлікту між Афінами та Анкарою. За повідомленням турецького агентства Anadolu, Ердоган у розмові піддав критиці позицію Греції як егоїстичну та необґрунтовану, а також засудив країни, які стали в суперечці на бік Афін.

Меркель неодноразово намагалася виступити посередницею в конфлікті між двома країнами, зазначає інформагентство dpa. Столиці двох держав з метою врегулювання суперечки відвідав також міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas).