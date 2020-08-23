Берлін підтримав Грецію у газовій суперечці з Туреччиною

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) запевнив Грецію у "повній солідарності Німеччини та всього ЄС" в газовій суперечці з Туреччиною. Про це він заявив у вівторок, 25 серпня, під час візиту до Афін. Водночас Маас закликав уряди обох країн утриматися від взаємних провокацій та почати прямий діалог щодо претензій на газові родовища в Середземному морі.

Конфлікт між двома країнами-членами НАТО є дуже небезпечним та може стати "грою з вогнем", наголосив Маас. "Німеччина готова підтримати терміново необхідний діалог та посередницький процес до того часу, поки це є бажаним та має шанси на успіх", - зазначив німецький міністр.

Своєю чергою, очільник грецького МЗС Нікос Дендіас у розмові з Маасом різко розкритикував турецьку сторону. "Ми не бачимо ніякої деескалації", - сказав він. Навпаки, турецький уряд просуває "ідеологію Нової Османської імперії", щоб встановити контроль над частинами Середземного моря, що може призвести до дестабілізації всього регіону, наголосив Дендіас.

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Конфлікт між Туреччиною і Грецією розгорівся через спірні райони на сході Середземного моря - кордони між зонами, встановлені там згідно з угодою між Лівією і Туреччиною, суперечать кордонам, встановленим між Грецією та Єгиптом. Євросоюз закликає Туреччину зупинити буріння в спірних районах. Втім, там зараз продовжують працювати турецькі дослідницькі судна, що проводять геологорозвідувальні роботи.