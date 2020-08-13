Європейський Союз підтримав Грецію у суперечці з Туреччиною

Міністри закордонних справ ЄС підтримали Грецію у суперечці з Туреччиною щодо покладів газу на шельфі у східному Середземномор'ї. Про це ввечері п'ятниці, 14 серпня, заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

Рада ЄС з закордонних справ закликала Туреччину до "негайної деескалації та повернення до діалогу", повідомив Боррель. За його словами, до цієї теми глави МЗС країн Євросоюзу повернуться на наступному засіданні, запланованому на 27-28 серпня у Берліні.

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас заявив після зустрічі, що хоче висловити своє "задоволення засудженням незаконних дій Туреччини". Він привітав європейську підтримку Греції та Кіпру у цій суперечці.

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Франція посилила військову присутність в регіоні

На тлі цього конфлікту 12 серпня Франція оголосила про намір тимчасово посилити військову присутність у східній частині Середземного моря. Про це рішення було оголошено за підсумком телефонної розмови французького президента Еммануеля Макрона і прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.

Кораблі військово-морських сил Франції у супроводі корабля ВМС Греції у східному Середземномор'ї

Пізніше у міністерстві оборони Франції заявили, що Париж залишить у цьому регіоні два винищувачі Rafale та фрегат Lafayette, які брали участь у навчаннях в східному Середземномор'ї.

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Чавушоглу порівняв Францію із "гангстером"

Турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу у відповідь наполіг на тому, що Анкара не бажає ескалації конфлікту. А Франції він закинув поведінку "гангстера".

На початку цього тижня Туреччина знову надіслала дослідницьке судно Oruç Reis у супроводі турецьких військових кораблів для геологічної розвідки покладів газу і нафти на шельфі між грецьким островом Крит та Кіпром. Цю експедицію супроводжували кораблі грецьких військово-морських сил.

Oruç Reis і раніше проводив розвідку на інших ділянках, які в Афінах вважають своєю виключною економічною зоною. Втім, цього разу такі дії Анкари викликали набагато більший міжнародний резонанс.