Туреччина відмовляється йти на поступки у конфлікті з Грецією

Туреччина не відмовиться від претензій на спірні райони в східному Середземному морі і продовжить прводити у них геологорозвідувальні роботи. Про це в суботу, 15 серпня, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. "Ми ніколи не допустимо бандитизму на нашому континентальному шельфі", - наголосив він і додав, що Туреччину не змусять зігнутися ні санкції, ні загрози.

Дослідницьке судно Oruc Reis, що проводить геологорозвідувальні райони у спірних районах, за його словами, продовжить свою роботу до 23 серпня. Судно супроводжують військові судна турецького флоту.

Конфлікт між Туреччиною і Грецією розгорівся через спірні районі на сході Середземного моря - кордони між зонами, встановлені там згідно з угодою між Лівією і Туреччиною, суперечать кордонам, встановленим між Грецією та Єгиптом. Євросоюз закликає Туреччину зупинити буріння в спірних районах.

Читайте також:Вибухонебезпечна ситуація в Середземному морі: йдеться не лише про газ

Напередодні військові судна Туреччини і Греції небезпечно зблизилися, збройні сили обох країн приведені в стан підвищеної боєготовності.

Нагадаємо, 14 серпня на екстреномузасіданні Ради ЄС міністри закордонних справ країн ЄС підтримали Грецію у суперечці з Туреччиною. Як заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, Рада ЄС з закордонних справ закликала Туреччину до "негайної деескалації та повернення до діалогу".