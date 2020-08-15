 Туреччина відмовляється йти на поступки у конфлікті з Грецією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.08.2020

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Новини

Туреччина відмовляється йти на поступки у конфлікті з Грецією

Президент Туреччини Ердоган назвав спроби перешкодити георозвідці у спірних районах Середземного моря бандитизмом. Напередодні Рада ЄС підтримала у цій суперечці Грецію.

Турецьке дослідницьке судно Oruc Reis перебуває у спірних водах

Турецьке дослідницьке судно Oruc Reis перебуває у спірних водах

Туреччина не відмовиться від претензій на спірні райони в східному Середземному морі і продовжить прводити у них геологорозвідувальні роботи. Про це в суботу, 15 серпня, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. "Ми ніколи не допустимо бандитизму на нашому континентальному шельфі", - наголосив він і додав, що Туреччину не змусять зігнутися ні санкції, ні загрози.

Дослідницьке судно Oruc Reis, що проводить геологорозвідувальні райони у спірних районах, за його словами, продовжить свою роботу до 23 серпня. Судно супроводжують військові судна турецького флоту.

Конфлікт між Туреччиною і Грецією розгорівся через спірні районі на сході Середземного моря - кордони між зонами, встановлені там згідно з угодою між Лівією і Туреччиною, суперечать кордонам, встановленим між Грецією та Єгиптом. Євросоюз закликає Туреччину зупинити буріння в спірних районах.

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Напередодні військові судна Туреччини і Греції небезпечно зблизилися, збройні сили обох країн приведені в стан підвищеної боєготовності.

Нагадаємо, 14 серпня на екстреномузасіданні Ради ЄС міністри закордонних справ країн ЄС підтримали Грецію у суперечці з Туреччиною. Як заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, Рада ЄС з закордонних справ закликала Туреччину до "негайної деескалації та повернення до діалогу".

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