 Туреччина залишає свій корабель в спірних районах Середземного моря | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.08.2020

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Новини

Туреччина залишає свій корабель в спірних районах Середземного моря

Турецьке дослідницьке судно Oruc Reis і надалі виконуватиме роботи з пошуку природного газу в східному Середземномор'ї, на яке також претендує Греція. Раніше повідомлялось, що воно залишить спірні райони 23 серпня.

Турецьке судно Oruc Reis

Турецьке судно Oruc Reis

Турецьке дослідницьке судно Oruc Reis, що проводить геологорозвідувальні роботи у спірних районах Середземного моря, продовжить працювати там до 27 серпня. Про це у неділю, 23 серпня, повідомили в Анкарі. Також продовжать свою роботу дослідницькі судна Ataman та Cengiz Han.

Раніше турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що Oruc Reis працюватиме у цьому районі до 23 серпня. Геологорозвідувальні роботи є частиною підготовчих робіт для можливого видобутку газу в спірному регіоні.

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Конфлікт між Туреччиною і Грецією розгорівся через спірні райони на сході Середземного моря - кордони між зонами, встановлені там згідно з угодою між Лівією і Туреччиною, суперечать кордонам, встановленим між Грецією та Єгиптом. Євросоюз закликає Туреччину зупинити буріння в спірних районах.

21 серпня Ердоган заявив, що Туреччина виявила величезні поклади природного газу в акваторії Чорного моря. За словами турецького президента, виявлене родовище - найбільше за всю історію країни. Попередня оцінка запасів газу в цьому родовищі - 320 мільярдів кубометрів, а можливо й "значно більше", сказав Ердоган. Тоді ж президент Туреччини підтвердив суперечливий курс своєї країни на те, щоб і надалі проводити пошуки нафти і природного газу в східному Середземномор'ї. Туреччина активізує свої зусилля в цьому напрямку і наприкінці цього року відправить ще один корабель для пробного буріння в Середземномор'ї, заявив Ердоган.

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