Туреччина залишає свій корабель в спірних районах Середземного моря

Турецьке дослідницьке судно Oruc Reis, що проводить геологорозвідувальні роботи у спірних районах Середземного моря, продовжить працювати там до 27 серпня. Про це у неділю, 23 серпня, повідомили в Анкарі. Також продовжать свою роботу дослідницькі судна Ataman та Cengiz Han.

Раніше турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що Oruc Reis працюватиме у цьому районі до 23 серпня. Геологорозвідувальні роботи є частиною підготовчих робіт для можливого видобутку газу в спірному регіоні.

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Конфлікт між Туреччиною і Грецією розгорівся через спірні райони на сході Середземного моря - кордони між зонами, встановлені там згідно з угодою між Лівією і Туреччиною, суперечать кордонам, встановленим між Грецією та Єгиптом. Євросоюз закликає Туреччину зупинити буріння в спірних районах.

21 серпня Ердоган заявив, що Туреччина виявила величезні поклади природного газу в акваторії Чорного моря. За словами турецького президента, виявлене родовище - найбільше за всю історію країни. Попередня оцінка запасів газу в цьому родовищі - 320 мільярдів кубометрів, а можливо й "значно більше", сказав Ердоган. Тоді ж президент Туреччини підтвердив суперечливий курс своєї країни на те, щоб і надалі проводити пошуки нафти і природного газу в східному Середземномор'ї. Туреччина активізує свої зусилля в цьому напрямку і наприкінці цього року відправить ще один корабель для пробного буріння в Середземномор'ї, заявив Ердоган.