 Ердоган заявив про виявлення величезного газового родовища в Чорному морі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.08.2020

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Новини

Ердоган заявив про виявлення величезного газового родовища в Чорному морі

Виявлене в Чорному морі турецькими фахівцями родовище газу - найбільше в історії Туреччини, запевняє президент країни Реджеп Ердоган.

Реджеп Таїп Ердоган

Ердоган вітає турецьке судно, що відправилося на розвідку газонафтових родовищ у Чорному морі, травень цього року

Туреччина виявила величезні поклади природного газу в акваторії Чорного моря. Про це в п'ятницю, 21 серпня, заявив під час виступу в Стамбулі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. За словами Ердогана, виявлене родовище - найбільше за всю історію країни. Попередня оцінка запасів газу в цьому родовищі - 320 мільярдів кубометрів, а можливо й "значно більше", сказав Ердоган, слова якого наводить інформагенція AFP.

Промисловий видобуток газу на цьому родовищі розпочнеться незабаром, тож уже 2023 року турецькі споживачі зможуть отримати газ з Чорного моря, додав Ердоган.

Анкара не збирається відмовлятися від зазіхань на середземноморський газ

Турецький лідер так само підтвердив суперечливий курс своєї країни на те, щоб і надалі проводити пошуки нафти і природного газу в східному Середземномор'ї. Туреччина активізує свої зусилля в цьому напрямку і наприкінці цього року відправить ще один корабель для пробного буріння в Середземномор'ї, заявив Ердоган.

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Подібні дії Туреччини викликали різку критику з боку ЄС. Ще на початку тижня у Брюсселі закликали турецький уряд "негайно" припинити пошуки газових родовищ у східному Середземномор'ї.

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Греція і Кіпр розглядають пошук турецькими суднами газонафтових родовищ у своїх територіальних водах як порушення їхнього суверенітету. Анкара ж наполягає на тому, що Туреччина, як прибережна держава в Середземномор'ї, так само має право на частину газових родовищ.

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