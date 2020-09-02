Боррель: ЄС готовий надати Україні 1,2 мільярда євро за умови співпраці з МВФ

Європейський Союз готовий надати Україні 1,2 мільярда євро для відновлення української економіки. Про це у вівторок, 22 вересня, під час візиту до Києва повідомив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

"Ми також готові надати 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги для того, щоб допомогти вирішенню проблем, пов'язаних з економічним спадом, який спричинений коронавірусною пандемією. Але для цього Україні треба конструктивно взаємодіяти з Міжнародним валютним фондом, а також виконати всі ті вимоги, які стосуються зміцнення верховенства права в Україні", - наголосив Боррель.

Також він нагадав, що Європейський Союз уже надав Україні 200 мільйонів євро для боротьби із наслідками коронавірусної кризи, а також 155 мільйонів євро для розв'язання гуманітарних проблем на Сході України.

На цьому тижні Жозеп Боррель разом із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем відвідають Схід України. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський зауважив, що під час цієї поїздки європейські посадовці зможуть на власні очі побачити, як дотримується режим "тиші" та у яких умовах несуть службу українські військові.