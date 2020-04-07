Консультативна місія ЄС відкрила представництво у Маріуполі

У Маріуполі в п'ятницю, 25 вересня, відкрилося представництво Консультативної місії Європейського Союзу (КМЄС), яке стало четвертим регіональним підрозділом, відкритим з моменту заснування місії в Україні в 2014 році.

Як повідомляється на сайті КМЄС, представництво у Маріуполі "надаватиме всебічну підтримку державним органам Донецької області для сприяння успішному реформуванню сектору цивільної безпеки". У рамках співпраці передбачено, зокрема, проведення стратегічних консультацій, тренінгів, а також наставництво і надання технічної допомоги. У представництві в Маріуполі працюватимуть 20 експертів з 10 країн.

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Серед партнерів місії - Національна поліція, органи прокуратури, Служба безпеки, Держприкордонслужба і Державна митна служба, вказується у повідомленні. Одне з головних завдань КМЄС - ділитися з українськими партнерами передовим європейським досвідом.

Як зауважив голова КМЄС Антті Хартікайнен, "побудова ефективної правоохоронної системи, що користується довірою людей, вимагає наполегливих зусиль, часу та ресурсів". За його словами, Україна має можливість продовжувати розвивати свою правоохоронну систему на місцях, а "КМЄС готова сприяти сталому розвитку регіону, надаючи своїм партнерам рекомендації стратегічного характеру і ресурсну підтримку".

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, яка брала участь у церемонії відкриття представництва у Маріуполі, назвала цей крок "важливим сигналом підтримки". У дописі в соціальній мережі Twitter вона подякувала КМЄС за внесок у реформу сектору цивільної безпеки та висловила сподівання на поглиблення співпраці.

Раніше Консультативна місія ЄС відкрила представництва у Львові, Харкові і Одесі. Головний офіс місії розташований у Києві.