Троє депутатів Європарламенту написали Арахамії жорсткого листа

Депутати Європарламенту Віола фон Крамон (Viola von Cramon), Міхаель Ґалер (Michael Gahler) та Раса Юкнявічене звернулися до керівника фракції партії "Слуга народу" Давида Арахамії з відкритим листом, у якому попередили про небезпеку втрати Україною макрофінансової допомоги від ЄС. Лист оприлюднено у понеділок, 5 жовтня, євродепутаткою фон Крамон.

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"Ми чули, що ви вважаєте небезпеку втрати безвізового режиму та фінансової допомоги (макрофінансової допомоги ЄС для України. - Ред.) лише "чутками". Дозвольте пояснити, чому це не так", - йдеться у листі.

Депутати Європарламенту фон Крамон, Ґалер та Юкнявічене, які входять у групу "друзів України", нагадали Арахамії, що з 2014 року ЄС "інвестував" в Україну понад 15 мільярдів євро. "Ми ділимося з вами цим досить невідомим цікавим фактом не для того, щоб просити про вашу подяку, а для того, щоб підтвердити, що доля вашої країни нам дуже дорога, і ми щиро піклуємося про її майбутнє", - йдеться в листі.

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Євродепутати додали, що "джерелом цієї допомоги є громадяни ЄС, перед якими ми підзвітні, і які так щедро відмовилися від частини своїх доходів за таких умов: звільнити Україну від розгулу корупції, реформувати судову систему та систему охорони здоров'я, створити прозоре місцеве самоврядування".

Фон Крамон, Ґалер та Юкнявічене нагадали, що президент Володимир Зеленський "передбачив "Україну своєї мрії", де "вчителі отримують реальну зарплату, а корумповані чиновники реальні тюремні строки". "Через 17 місяців ми не можемо не побачити, що мрія дає тріщини, і багато з цих тріщин саме у вашій партії, пане Арахаміє", - наголосили євродепутати.

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Вони підкреслили, що "не можуть не бачити, як деякі члени "Слуги народу" поширюють кремлівську дезінформацію, координуючи добре організовані напади на незалежні установи, такі як НБУ, НАБУ та САП" і додали, що ті самі члени партії не цураються "дружити з олігархами та "недоторканими" або публічно виступати за розрив зв'язків з ЄС".

Також євродепутати заявили, що бачать, як "сприйняття корупції в Україні в 2020 році повернулося до позначки 2017 року", реформи згортаються, а керівника САП планують обирати комісією, "яка не має значного антикорупційного досвіду, репутації та високих моральних якостей і публічного авторитету".

Також вони наголосили, що бачать, як генеральна прокурорка "зупиняє обвинувачення в справах корумпованих суддів", а також низку інших резонансних справ. "Все це загрожує, зокрема, макрофінансовій допомозі у розмірі 1,2 мільярда євро не тому, що ми цього хочемо, а тому, що взаємні угоди, які ми з вами уклали, це передбачають", - наголосили євродепутати у листі.

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Говорячи про безвізовий режим між Україною та ЄС, євродепутати зауважили, що з боку ЄС немає жодного наміру скасувати це "велике досягнення для громадян України та ЄС". "Але все ж ми залишаємо за собою право накладати конкретну відмову в таких свободах окремим олігархам та політикам, які зловживають цим правом заради своєї приватної незаконної діяльності".

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада включила до конкурсної комісії на відбір на адміністративні посади у САП сімох осіб від парламенту. У представництві ЄС і посольстві США заявили, що їхня подальша підтримка України залежатиме від прозорості проведеного конкурсу на посаду очільника САП.

Пізніше лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент Петро Порошенко у відеозверненні заявив, що "Європейська солідарність" вимагає переглянути рішення Верховної Ради щодо формування конкурсної комісії САП, яке, за його словами, поставило під загрозу безвізовий режим із Євросоюзом. Давид Арахамія назвав цю інформацію "чутками" і сказав, що реагуватиме лише на листи.