ЄС і США: Від прозорості обрання глави САП залежатиме подальша підтримка України

Європейський Союз і США у четвер, 17 вересня, спільно заявили, що від прозорості процесу відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) залежатиме подальша підтримка України.

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"ЄС і США взяли до відома рішення Верховної Ради про призначення членів комісії для вибору спеціалізованого антикорупційного прокурора. Комісія повинна розпочати прозорий процес, в основі якого - доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати наша подальша підтримка", - йдеться в заяві представництва ЄС в Україні та посольства США в Україні, оприлюдненій у соцмережі Twitter.

Верховна Рада ухвалила список комісії, яка обере главу САП

Раніше цього ж дня Верховна Рада включила до складу конкурсної комісії на відбір на адміністративні посади у САП сімох осіб від парламенту. За даними інформагенції "Інтерфакс-Україна", постанову №4104 "Про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад в Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі (САП)" підтримали 239 народних депутатів.

До цієї комісії увійшли: Олена Бусол - завідувачка кафедри Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, Андрій Гуджал - керуючий партнер адвокатського об'єднання "ГуДеГ", Олексій Дрозд - начальник відділу докторантури та ад'юнктури Національної академії внутрішніх справ, Катерина Коваль - перша заступниця голови Союзу юристів України, В'ячеслав Навроцький - професор кафедри Українського католицького університету, Богдан Романюк - професор кафедри Національного транспортного університету, Євген Соболь - доктор завідувач кафедри Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Як повідомлялося, 21 серпня керівник САП Назар Холодницький повідомив про своє звільнення. У наказі генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової зазначається, що він звільнився за власним бажанням.

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