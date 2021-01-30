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Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК)
Тема
Окружний адміністративний суд Києва було ліквідовано в грудні 2022 року.
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Новини
13.12.2022
13 грудня 2022 р.
Верховна Рада ліквідувала Окружний адмінсуд Києва
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Докладно
ПАРЄ закликає негайно реформувати ОАСК
ПАРЄ закликає негайно реформувати ОАСК
У ПАРЄ ухвалили резолюцію щодо результатів моніторингу в низці країн-членів Ради Європи.
Закон і право
28.01.2022
28 січня 2022 р.
Як українці оскаржують обов'язкову вакцинацію в судах
Як українці оскаржують обов'язкову вакцинацію в судах
Українські суди можуть надовго застрягнути у позовах відсторонених працівників, які не бажають вакцинуватись від COVID.
Суспільство
25.01.2022
25 січня 2022 р.
Тупицький через суд вимагає понад 900 тисяч гривень зарплати
Тупицький через суд вимагає понад 900 тисяч гривень зарплати
Ексглава Конституційного суду України Олександр Тупицький у суді вимагає, щоб йому виплатили 900 тисяч гривень зарплати.
Закон і право
14.07.2021
14 липня 2021 р.
НАЗК критикує рішення суду щодо призначення Вітренка
НАЗК критикує рішення суду щодо призначення Вітренка
ОАСК розглянув позов щодо припису НАЗК у "безпрецедентні" для українського правосуддя строки, вважає голова НАЗК.
Політика
18.06.2021
18 червня 2021 р.
Брату голови ОАСК Павла Вовка заборонили спілкуватися з ним
Брату голови ОАСК Павла Вовка заборонили спілкуватися з ним
Підозрюваному в хабарництві для винесення рішення в ОАСК Юрію Зонтову заборонили спілкуватися з братом - головою суду.
Суспільство
08.06.2021
8 червня 2021 р.
Український правопис: апеляційний суд скасував рішення ОАСК
Український правопис: апеляційний суд скасував рішення ОАСК
Апеляційний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва про "незаконність" нового українського правопису
Політика
11.05.2021
11 травня 2021 р.
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Точка зору
Пристрасті за правописом, або Сезонне загострення
Сергій Жадан
Гостьовий коментар
Політика
30.01.2021
30 січня 2021 р.
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