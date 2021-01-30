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Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК)

Тема

Окружний адміністративний суд Києва було ліквідовано в грудні 2022 року.

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Новини

13 грудня 2022 р.

Верховна Рада ліквідувала Окружний адмінсуд Києва

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Докладно

ПАРЄ закликає негайно реформувати Окружний адміністративний суд Києва

ПАРЄ закликає негайно реформувати ОАСК

ПАРЄ закликає негайно реформувати ОАСК

У ПАРЄ ухвалили резолюцію щодо результатів моніторингу в низці країн-членів Ради Європи.
Закон і право28 січня 2022 р.
Щеплення від COVID-19 у центрі вакцинації в Краматорську (архівне фото)

Як українці оскаржують обов'язкову вакцинацію в судах

Як українці оскаржують обов'язкову вакцинацію в судах

Українські суди можуть надовго застрягнути у позовах відсторонених працівників, які не бажають вакцинуватись від COVID.
Суспільство25 січня 2022 р.
ексголова Конституційного Суду України (КС)

Тупицький через суд вимагає понад 900 тисяч гривень зарплати

Тупицький через суд вимагає понад 900 тисяч гривень зарплати

Ексглава Конституційного суду України Олександр Тупицький у суді вимагає, щоб йому виплатили 900 тисяч гривень зарплати.
Закон і право14 липня 2021 р.
Голова НАЗК Олександр Новіков, архівне фото

НАЗК критикує рішення суду щодо призначення Вітренка

НАЗК критикує рішення суду щодо призначення Вітренка

ОАСК розглянув позов щодо припису НАЗК у "безпрецедентні" для українського правосуддя строки, вважає голова НАЗК.
Політика18 червня 2021 р.
Протест під стінами ОАСК з вимогою звільнення судді Вовка. Лютий 2017-го року

Брату голови ОАСК Павла Вовка заборонили спілкуватися з ним

Брату голови ОАСК Павла Вовка заборонили спілкуватися з ним

Підозрюваному в хабарництві для винесення рішення в ОАСК Юрію Зонтову заборонили спілкуватися з братом - головою суду.
Суспільство8 червня 2021 р.
Підручник з української мови для дев'ятого класу в руках учня у школі на тлі інших учнів

Український правопис: апеляційний суд скасував рішення ОАСК

Український правопис: апеляційний суд скасував рішення ОАСК

Апеляційний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва про "незаконність" нового українського правопису
Політика11 травня 2021 р.
Пропустити розділ Точка зору

Точка зору

Український письменник Сергій Жадан

Пристрасті за правописом, або Сезонне загострення

Сергій Жадан
Гостьовий коментар
Політика30 січня 2021 р.