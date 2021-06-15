 НАЗК критикує швидке рішення суду щодо призначення Вітренка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2021

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Новини

НАЗК критикує швидке рішення суду щодо призначення Вітренка

ОАСК розглянув позов щодо припису НАЗК у "безпрецедентні" для українського правосуддя строки, вважає голова НАЗК Новіков.

Голова НАЗК Олександр Новіков, архівне фото

Голова НАЗК Олександр Новіков, архівне фото

У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) розкритикували швидке ухвалення рішення Окружним адміністративним судом міста Києва (ОАСК), який у п'ятницю, 18 червня, зупинив припис НАЗК до Кабінету Міністрів України щодо усунення порушень, які стосуються призначення Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України".

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"ОАСК забезпечив розгляд клопотання про забезпечення позову в рекордні строки - менш ніж за два дні. Така швидкість є безпрецедентною для українського правосуддя. Особливо зважаючи на те, що станом на кінець 2020 року в судах накопичилося понад три тисячі справ щодо корупціонерів, які не були розглянуті", - зазначив голова НАЗК Олександр Новіков, повідомляє пресслужба агентства.

Новіков додав, що задоволення цього клопотання судом ще раз доводить необхідність завершення судової реформи.

У НАЗК зауважили, що за постановою Вищого адміністративного суду України (ВАСУ), "застосування судом таких заходів забезпечення, які за змістом є ухваленням рішення без розгляду справи по суті, не відповідає меті правового застосування забезпечення позову". 

"Тобто, у цьому випадку позивач просить суд визнати протиправним та скасувати припис НАЗК, а суд без розгляду справи фактично виконує запитуване позивачем. Зважаючи на постанову ВАСУ, забезпечення такого позову не відповідає меті правового застосування забезпечення позову", - пояснили у НАЗК.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін призначив Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу". На початку цього тижня голова НАЗК Олександр Новіков вніс Кабміну припис про усунення порушень. Відповідно до нього, розпорядження про призначення Юрія Вітренка і контракт з ним мають скасувати як незаконні. Вітренко заявляв, що цей припис незаконний. Згодом уряд оскаржив припис НАЗК в ОАСК, який і зупинив дію припису щодо Вітренка. 

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