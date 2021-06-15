НАЗК: Вітренко був призначений главою "Нафтогазу" незаконно

Голова Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков заявив про незаконність призначення головою правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка і попросив уряд звільнити його. Про це НАЗК повідомило у вівторок, 15 червня.

Новіков зазначив, що, згідно з законом "Про запобігання корупції", після звільнення з публічної служби особа протягом року не може керувати організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. Зазначається, що таке порушення є підставою для припинення договору колишнього публічного працівника з організацією. "НАЗК провело моніторинг дотримання цих вимог закону колишнім заступником міністра енергетики Юрієм Вітренком, який зараз займає посаду голови правління "Нафтогазу". За результатами моніторингу встановлено порушення згаданої норми закону", - вказали в НАЗК. Там наголосили, що під час виконання повноважень заступника міністра в період з 21 грудня 2020 року до 28 квітня 2021 року Вітренко системно брав участь у підготовці рішень з діяльності "Нафтогазу".

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Через це Новіков вніс припис про усунення зазначених порушень - скасувати розпорядження Кабміну від 28 квітня, якими Вітренка було призначено головою правління "Нафтогазу", а також припинити термін дії контракту з ним.

Вітренко обвинуватив НАЗК у "вибірковому правосудді"

У відповідь Вітренко заявив, що припис НАЗК є незаконним, а висновки Нацагенства свідчать про "типовий приклад "вибіркового правосуддя" та упередженого ставлення". Він зазначив, що під час роботи в міненерго в нього не було повноважень на підготовку або участі у підготовці рішень стосовно "Нафтогазу", а міненерго не було органом управління компанії - ним був Кабмін. "При цьому, як виконуючий обов'язки міністра я не входив до складу Кабінету Міністрів, а відповідно і не голосував при ухваленні рішень Кабінетом Міністрів. Також я не був керівником або членом НКРЕКП", - зазначив Вітренко.

Також він зазначив, що в "Нафтогаз" його призначив Кабмін. "Рішення про моє призначення ухвалив Кабмін, тому взагалі абсурдно в такій ситуації говорити, що за мою діяльність в інтересах особи приватного права мені "віддячила" ця особа, взявши мене на роботу", - сказав Вітренко.

Він також зауважив, що дії НАЗК суперечать усталеній юридичній практиці, оскільки у 2017-2020 роках при призначенні відповідальних співробітників міністерств до правлінь і наглядових рад державних енергетичних та інфраструктурних компаній, агентство не вбачало жодних порушень. В "Нафтогазі" також зазначили, що відсутність порушень норм закону при призначенні Вітренка було підтверджено науково-правовим висновком Інституту держави і права ім. В. Корецького.