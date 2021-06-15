 НАЗК: Вітренко був призначений главою ″Нафтогазу″ незаконно | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2021

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НАЗК: Вітренко був призначений главою "Нафтогазу" незаконно

Юрій Вітренко під час роботи в міненерго ухвалював рішення щодо "Нафтогазу", тому його призначення головою НАК є незаконним, заявили в НАЗК. Вітренко відповів, що не мав таких повноважень.

Юрій Вітренко

Юрій Вітренко

Голова Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков заявив про незаконність призначення головою правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка і попросив уряд звільнити його. Про це НАЗК повідомило у вівторок, 15 червня.

Новіков зазначив, що, згідно з законом "Про запобігання корупції", після звільнення з публічної служби особа протягом року не може керувати організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. Зазначається, що таке порушення є підставою для припинення договору колишнього публічного працівника з організацією. "НАЗК провело моніторинг дотримання цих вимог закону колишнім заступником міністра енергетики Юрієм Вітренком, який зараз займає посаду голови правління "Нафтогазу". За результатами моніторингу встановлено порушення згаданої норми закону", - вказали в НАЗК. Там наголосили, що під час виконання повноважень заступника міністра в період з 21 грудня 2020 року до 28 квітня 2021 року Вітренко системно брав участь у підготовці рішень з діяльності "Нафтогазу".

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Через це Новіков вніс припис про усунення зазначених порушень - скасувати розпорядження Кабміну від 28 квітня, якими Вітренка було призначено головою правління "Нафтогазу", а також припинити термін дії контракту з ним. 

Вітренко обвинуватив НАЗК у "вибірковому правосудді"

У відповідь Вітренко заявив, що припис НАЗК є незаконним, а висновки Нацагенства свідчать про "типовий приклад "вибіркового правосуддя" та упередженого ставлення". Він зазначив, що під час роботи в міненерго в нього не було повноважень на підготовку або участі у підготовці рішень стосовно "Нафтогазу", а міненерго не було органом управління компанії - ним був Кабмін. "При цьому, як виконуючий обов'язки міністра я не входив до складу Кабінету Міністрів, а відповідно і не голосував при ухваленні рішень Кабінетом Міністрів. Також я не був керівником або членом НКРЕКП", - зазначив Вітренко.

Також він зазначив, що в "Нафтогаз" його призначив Кабмін. "Рішення про моє призначення ухвалив Кабмін, тому взагалі абсурдно в такій ситуації говорити, що за мою діяльність в інтересах особи приватного права мені "віддячила" ця особа, взявши мене на роботу", - сказав Вітренко.

Він також зауважив, що дії НАЗК суперечать усталеній юридичній практиці, оскільки у 2017-2020 роках при призначенні відповідальних співробітників міністерств до правлінь і наглядових рад державних енергетичних та інфраструктурних компаній, агентство не вбачало жодних порушень. В "Нафтогазі" також зазначили, що відсутність порушень норм закону при призначенні Вітренка було підтверджено науково-правовим висновком Інституту держави і права ім. В. Корецького.

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Юрій Вітренко

НАЗК: Вітренко був призначений главою "Нафтогазу" незаконно

Вітренко під час роботи в міненерго мав вплив на "Нафтогаз", тому його призначення в НАК є незаконним, заявили в НАЗК.  