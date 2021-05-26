 ″Нафтогаз″ почав документувати зловживання ″Газпрому″ домінуванням на ринку газу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2021

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Новини

"Нафтогаз" почав документувати зловживання "Газпрому" домінуванням на ринку газу

НАК "Нафтогаз України" фіксуватиме нові факти порушень з боку російського "Газпрому", аби подати скаргу до європейського антимонопольного органу та нового арбітражу.

Юрій Вітренко (фото 2018 року)

Глава правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко

НАК "Нафтогаз України" почав документувати випадки зловживань російським "Газпромом" домінувальним становищем на газовому ринку. Про це у середу, 9 червня, повідомив глава правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко. "Потрібно було встановити нові факти порушень, подати скаргу до європейського антимонопольного органу й подати до нового арбітражу. Цим ми зараз займаємося", - заявив він в ефірі телеканалу ICTV.

Вітренко вважає, що ідея створення консорціуму з управління ГТС України предметно не зацікавить її потенційних учасників, допоки "Газпром" блокує можливість доступу до купівлі російського або середньоазійського газу для його транзиту через територію України. "Ми робили європейські правила для того, щоб за європейськими правилами працювати з "Газпромом". А це означає, що інші компанії могли б отримати доступ до транзитних потужностей української ГТС", - зазначив глава НАК.

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Раніше Юрій Вітренко неодноразово зазначав, що "Нафтогаз" недостатньо використовує юридичні можливості тиску на "Газпром" через антимонопольний орган ЄС для перенесення точок продажу російського газу європейським компаніям на кордон Україна-РФ. Вітренко також вважає за необхідне чинити тиск на Росію для розблокування експорту середньоазійського газу в Європу й надання можливості такого експорту незалежним російським добувачам.

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