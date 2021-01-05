План Вітренка щодо газу з РФ нереалістичний - австрійський експерт

Слова виконувача обов'язків міністра енергетики України Юрія Вітренка про експорт газу з Росії незалежними компаніями спричинили в Україні справжній скандал. У партії експрезидента Петра Порошенка "Європейська солідарність" це назвали "червоною лінією" та доказом "намірів вищого політичного керівництва держави повернути Україну в енергетичну залежність від Москви".

Сам Вітренко, натомість, наполягає, що йдеться про незалежні від "Газпрому" підприємства, зокрема й великі західні компанії, що видобувають газ на території Росії. Такий крок, мовляв, зменшить ціну на газ на гуртовому ринку та збільшить попит на транзит газу українською газотранспортною системою (ГТС). Вітренко наголошує, що українська компанія "Нафтогаз" вже багато років намагається розблокувати такий експорт з Росії, а цій ідеї опирається передусім саме російський монополіст "Газпром".

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Професор Інсбрукського університету Ґергард Манґотт

Чи можна говорити про існування в Росії справді незалежних газових компаній та чому вони не можуть експортувати свій газ за кордон, DW розпитала професора Інсбрукського університету Ґергарда Манґотта (Gerhard Mangott).

DW: З огляду на дискусію в Україні щодо слів Вітренка, чи можна говорити, що в Росії існують незалежні від держави газові компанії?

Ґергард Манґотт: У Росії й справді є незалежні газові компанії. Передусім, це комбіновані підприємства, які одночасно видобувають і газ, і нафту. Серед них - компанія "Новатэк", що належить Леоніду Міхельсону та французькій фірмі Total. Також є компанія "Сургутнефтегаз" Володимира Богданова і "Лукойл" Вагіта Алікперова. Тож у Росії існують незалежні газові компанії, які, авжеж, підлягають державному регулюванню, але з огляду на структуру власності є приватними газовими підприємствами.

Але вони не можуть продавати видобутий в Росії газ за кордон?

Наразі державний концерн "Газпром" має фактичну монополію на експорт трубопровідного газу. Приватні підприємства у Росії ще нещодавно могли пропонувати газ лише на внутрішньому ринку. Це дозволяє "Газпрому" продавати більшу частину видобутого газу за кордон за кращими цінами. Щоправда, декілька років тому приватним підприємствам дозволили експортувати хоча б скраплений газ, тож у цьому сегменті "Газпром" втратив свою монополію. Втім, експорт через трубопроводи залишається прерогативою концерну. І монополія "Газпрому" на продаж трубопровідного газу, на мою думку, залишатиметься ще довгий час.

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А наскільки значними є обсяги експорту скрапленого газу?

Наприклад, існують два великих СПГ-проєкти "Новатек" в Арктиці. Один з них буде незабаром реалізований, а другий, на півострові Ямал, вже функціонує. Завдяки цим потужностям компанія "Новатек" вже експортує досить великі обсяги скрапленого газу на міжнародний ринок.

Чи може Україна тоді купувати саме скраплений газ з Росії?

Для України це не є предметом обговорення, адже в країні немає інфраструктури для прийому скрапленого газу. Авжеж, приватні компанії можуть намагатися отримати від "Газпрому" дозвіл для експорту свого газу через трубопровідну систему, але чому "Газпром" має це дозволити - це велике питання.

Однак чому "Газпром" має монополію на трубопровідний газ? Це ж має шкодити російській економіці.

Це радянський спадок. У СРСР не було жодних підприємств, але було газове міністерство, з якого пізніше й постав "Газпром" з усіма своїми особливими правами, зокрема монопольними, переданими цьому державному концерну. Тому "Газпром" має не лише величезні газові родовища, але й російську систему газопроводів у своєму ексклюзивному використанні. Тож коли приватний газовидобувач має намір прокачувати газ через російську систему газогонів, він потребує дозволу "Газпрому". Це стосується і експортних газопроводів концерну, тому не зрозуміло, як "Газпром" дозволить експортувати газ, видобутий "Новатеком" чи "Лукойлом", до України.

Наскільки реалістичною є тоді пропозиція Вітренка домагатися розблокування Кремлем експорту російського газу незалежними компаніями?

Я взагалі не бачу такої можливості. Це є внутрішнім російським регулюванням, закріпленим на рівні закону. І, авжеж, "Газпром" є великим лобістом, якому досі вдавалося захищати свою монополію на продаж трубопровідного газу за кордон. І у найближчому майбутньому я не бачу підстав для зміни цієї позиці. Це не в інтересах російської держави, і з боку політиків не буде жодної ініціативи, аби прибрати цю монополію "Газпрому" на експорт трубопровідного газу. Тож це досить нереалістичне очікування, що такі приватні газові компанії зможуть експортувати свою продукцію до України.

Втім, у теорії це дійсно дозволило б зменшити ціни на газ для України та ЄС через зростання конкуренції?

Загалом, якщо говорити про ціни, це покращило б ситуацію для України. З огляду на те, що країна вже багато років не імпортує газ напряму з Росії, натомість купує газ, експортований з РФ до Східної Європи. Цей газ, відповідно, є дорожчим. Тому прямі поставки від незалежних газових компаній з Росії мали б зробити ціну газу для України нижчою. Але, як я вже казав, очікувати цього не варто.

А рішення купувати газ у приватних газових компаній з Росії може у підсумку призвести до зростання політичної залежності України від Кремля? Адже головним побоюванням противників такого кроку є саме це, а не його нереалістичність.

Я так не думаю. Незалежні газові компанії не зможуть виступати для російського уряду інструментом політичного тиску на Україну. Це компанії, які представлені на біржі та працюють цілком самостійно і незалежно. Тому, навіть за бажання, уряду у Москві буде непросто використовувати ці підприємства для тиску на Київ.