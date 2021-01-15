Вітренко розраховує, що віялових відключень в Україні вдасться уникнути

Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко сподівається, що в Україні попри дефіцит електроенергії вдасться найближчим часом уникнути віялових відключень. Про це він заявив у п'ятницю, 15 січня, в інтерв'ю медіакомпанії DW.

"Зараз у нас є дефіцит електроенергії на ринку", - зазначив Вітренко. За його словами, це пов'язано з низьким виробітком енергії на сонячних та вітрових електростанціях через погодні умови. "У нас не вистачає вугілля на складах і з наступного понеділка ми включаємо газомазутні блоки, тому що спостерігається дефіцит електроенергії", - продовжив Вітренко. Брак вугілля на складах він пояснив тим, що останній квартал минулого року теплові електростанції працювали на піку потужностей, оскільки на ремонтах перебували блоки атомних електростанцій. За його словами, дефіцит електроенергії становить тисячі мегават, який планують покрити за рахунок включення газомазутних блоків.

"Я сподіваюся, що ми пройдемо наступний тиждень без блекаутів, (...) не буде віялових відключень електроенергії", - сказав Вітренко. Він додав, що Україна має стати частиною великої європейської енергосистеми, щоб такі ситуації не повторювалися в майбутньому.

Ціни на газ для населення знизять з 1 лютого

Щодо цін на газ для населення Вітренко зазначив, що уряд вирішив знизити їх для побутових споживачів з 1 лютого. "За результатами моніторингу ринку природного газу було виявлено, що переважна частина постачальників - регіональні постачальні компанії - фактично зловживає своїм домінуючим становищем", - констатував виконувач обов'язків міністра. "Як тимчасовий карантинний захід уряд вирішив обмежити граничну ціну постачання газу населенню", - зауважив Вітренко.

Читайте також: Шмигаль заявив про обмеження верхньої межі ціни газу для населення

За його словами, цей крок можна вважати ринковим заходом, оскільки уряд не зобов'язує нікого постачати газ за такою ціною, а споживачі матимуть змогу купувати блакитне паливо в "Нафтогазу". Вітренко додав, що знижені ціни будуть діяти до кінця карантину і фактично до кінця опалювального сезону.

За словами Вітренка, від зниження тарифів на газ постраждають ті постачальники, які хотіли, зловживаючи своїм домінуючим становищем, заробляти надто багато на споживачах. За його словами, якщо вони не хочуть продавати газ побутовим споживачам по 6,99 гривні за кубічний метр, то зможуть продавати його комерційним підприємствам за вільними цінами.

Повну відеоверсію інтерв'ю дивіться нижче: