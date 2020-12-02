 Кабмін призначив Юрія Вітренка в.о. міністра енергетики | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2020

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Новини

Кабмін призначив Юрія Вітренка в.о. міністра енергетики

Колишнього виконавчого директора групи НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка призначили першим заступником міністра енергетики, а також поклали на нього тимчасове виконання обов'язків міністра енергетики.

Юрій Вітренко

Юрій Вітренко

Український уряд у понеділок, 21 грудня, призначив колишнього виконавчого директора групи НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка першим заступником міністра енергетики. Крім того, на нього покладено тимчасове виконання обов'язків міністра енергетики, повідомляє пресслужба Кабміну України.

Також уряд ухвалив рішення звільнити з посади першу заступницю міністра енергетики Ольгу Буславець згідно з поданою нею заявою. Розпорядження щодо тимчасового покладання виконання обов'язків міністра на Юрія Бойка визнано таким, що втратило чинність.

Як повідомлялось, 17 грудня Верховна Рада відмовилася призначити Юрія Вітренка першим віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики. За ухвалення відповідного рішення проголосувало 186 депутатів при мінімально необхідних 226.

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