Рада призначила міністрів освіти та аграрної політики

Верховна Рада у четвер, 17 грудня, призначила міністром освіти і науки Сергія Шкарлета, який досі виконував обов'язки міністра. За його призначення проголосували мінімально необхідні 226 депутатів. Шкарлет склав присягу під скандування депутатами слів "Ганьба", передає агенція "Українські новини".

Раніше в ЗМІ з посиланням на антиплагіатну ініціативу "Дисергейт" з'явилася інформація про те, що в дисертації та наукових публікаціях Шкарлета виявили великі обсяги плагіату. Сам Шкарлет, ще будучи ректором Чернігівського національного технологічного університету, заперечував наявність плагіату у своїх роботах. Своєю чергою, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в уряді вивчають питання можливого плагіату з боку Шкарлета.

11 вересня комітет з етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти підтвердив наявність плагіату в наукових роботах Шкарлета. А 16 грудня комітет з питань освіти не рекомендував Раді призначати Шкарлета міністром освіти.

Роман Лещенко - міністр аграрної політики

Також парламент призначив міністром аграрної політики і продовольства голову Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Романа Лещенка. За відповідне рішення проголосували 242 депутати. На сьогодні міністерство аграрної політики і продовольства ще не відтворено.

"Я вважаю безмежно правильною ідеєю відродити міністерство аграрної політики в окреме відомство. Галузь, яка забезпечує понад 40 відсотків валютних надходжень до країни та 20 відсотків ВВП, цілком заслуговує на те, аби мати окреме міністерство та людину, відповідальну за аграрну політику в державі", - написав Лещенко на своїй сторінці у Facebook після свого призначення.

З 10 червня Лещенко був призначений головою Держгеокадастру. Також він був позаштатним уповноваженим президента України Володимира Зеленського із земельних питань. Раніше Лещенко був депутатом Жашківської районної ради в Черкаській області.

Юрію Вітренко не вистачило голосів

Водночас Верховна Рада відмовилася призначити колишнього виконавчого директора групи НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка першим віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики. За ухвалення відповідного рішення проголосувало 186 депутатів при мінімально необхідних 226. Вітренко побажав депутатам "знайти кращого кадидата, який зможе зробити нашу країну сильнішою".