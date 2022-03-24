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Роман Лещенко - український державний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Роман Лещенко".
У грудні 2020 року Роман Лещенко очолив міністерство аграрної політики України. До цього він працював на посадах голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, уповноваженого президента України з аграрних питань. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Як Україна шукає ресурси для проведення посівної та прокладає нові логістичні маршрути для екпорту агропродукції в держави ЄС та інші країни задля уникнення голоду у світі, в інтерв'ю DW розповів Роман Лещенко.
Американський підприємець разом з українською спільницею замовили вбивство колектора та планували замах на міністра агрополітики Романа Лещенка. Поліція стверджує, що мотивом були старі бізнесові конфлікти міністра.