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Роман Лещенко

Роман Лещенко - український державний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Роман Лещенко".

У грудні 2020 року Роман Лещенко очолив міністерство аграрної політики України. До цього він працював на посадах голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, уповноваженого президента України з аграрних питань. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Міністр аграрної політики України Роман Лещенко подав у відставку

Міністр аграрної політики України Роман Лещенко подав у відставку 24.03.2022

У відставку подав міністр аграрної політики України Роман Лещенко. Ймовірно, його обов'язки виконуватиме перший заступник Тарас Висоцький.
Міністр агрополітики Лещенко - про перспективи нинішньої посівної та експорту української агропродукції

Міністр агрополітики Лещенко - про перспективи нинішньої посівної та експорту української агропродукції 23.03.2022

Як Україна шукає ресурси для проведення посівної та прокладає нові логістичні маршрути для екпорту агропродукції в держави ЄС та інші країни задля уникнення голоду у світі, в інтерв'ю DW розповів Роман Лещенко.
Замах на міністра Лещенка: суд заарештував американського бізнесмена

Замах на міністра Лещенка: суд заарештував американського бізнесмена 19.11.2021

Американського підприємця-аграрія та його українську спільницю відправили в СІЗО на два місяці. Вони перекладають провину одне на одного.
Американський громадянин планував замах на міністра агрополітики Романа Лещенка - МВС

Американський громадянин планував замах на міністра агрополітики Романа Лещенка - МВС 18.11.2021

Американський підприємець разом з українською спільницею замовили вбивство колектора та планували замах на міністра агрополітики Романа Лещенка. Поліція стверджує, що мотивом були старі бізнесові конфлікти міністра.

Рада призначила міністрів освіти та аграрної політики

Рада призначила міністрів освіти та аграрної політики 17.12.2020

Міністром освіти і науки призначено Сергія Шкарлета, якому закидають плагіат в наукових роботах, а міністерство аграрної політики очолив Роман Лещенко. Рада відмовилась призначити Юрія Вітренка міністром енергетики.