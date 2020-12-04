Комітет ВР не підтримує призначення Шкарлета міністром освіти і науки

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не рекомендує парламенту призначити виконуючого обов'язки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

Про це у середу, 16 грудня на своїй сторінці у Facebook повідомила народна депутатка від фракції "Голос", секретарка комітету з питань освіти Наталія Піпа.

"Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлетана посаду міністра освіти", - повідомила вона.

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Вона також додала, що комітет рекомендував парламентаріям визначитися з кандидатурою Шкарлета шляхом голосування в залі засідань. Розгляд міністра освіти Радою має відбутися у четвер, 17 грудня.

Нагадаємо, 25 червня 2020 року Кабмін призначив Сергія Шкарлета в. о. міністра освіти і науки України. При цьому профільний парламентський комітет раніше не підтримав призначення його міністром.

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Раніше в ЗМІ з посиланням на антиплагіатну ініціативу "Дисергейт" з'явилася інформація про те, що в дисертації та наукових публікаціях Шкарлета виявили великі обсяги плагіату.

Сам Шкарлет, ще будучи ректором Чернігівського національного технологічного університету, заперечував наявність плагіату у своїх роботах. У свою чергу, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в уряді вивчають питання можливого плагіату з боку Шкарлета.

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11 вересня Комітет з етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти підтвердив наявність плагіату в наукових роботах Шкарлета.

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