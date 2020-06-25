Що відомо про нового в.о. міністра освіти і науки

Протягом останнього місяця до того не відомий широко ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет став чи не найвідомішою персоною в Україні. Про нього пишуть українські ЗМІ, його обговорюють популярні блогери, сперечаються науковці та політики. При цьому сам він жодних скандальних заяв досі не робив. У чому причина?

Шукали комфортного кандидата

Після призначення уряду Дениса Шмигаля на початку березня цього року посада очільника міністерства освіти і науки (МОН) була вакантною. І поки обов'язки міністра виконувала Любомира Мандзій, прем'єр-міністр та президент, як вони запевняли, шукали освітнього міністра. Кандидат на цю посаду - Сергій Шкарлет - окреслився після зустрічі Володимира Зеленського з ректорами університетів на початку червня. І вже незабаром Зеленський навіть поїхав до нього у Чернігівський національний технологічний університет - незважаючи на те, що згідно з Конституцією усіх міністрів, за винятком очільників МЗС і міністерства оборони, призначає парламент за поданням прем'єр-міністра.

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Результатом зустрічі на Чернігівщині стало те, що Сергія Шкарлета запросили на неформальну розмову у комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. Членкиня цього парламентського комітету від фракції "Голос", ексзаступниця міністра освіти і науки Інна Совсун після спілкування з кандидатом заявила DW, що його "просуває" у міністри особисто президент Зеленський як креатуру ректорів університетів. "Кандидатура, яка влаштовує ректорський корпус, це зазвичай не та кандидатура, яка відстоюватиме інтереси студентів і продовжуватиме реформи. Ми це побачили під час спілкування з кандидатом в комітеті", - зауважила Совсун. Вона вважає, що ця "комфортна ректорам" кандидатура не зможе продовжувати реформи у вищій освіті, а навпаки зацементує безвідповідальність університетів за якість освіти, що надається.

Реформ не чекати?

Адже експерти відзначають, що нині у системі вищої освіти склалася така практика, що університети набирають якомога більше студентів, аби отримати державне фінансування на їх навчання. Натомість, "на виході" достатньо не контролюється якість такої підготовки та наскільки випускники можуть реалізувати себе на ринку праці. При цьому ректор може самостійно ухвалювати рішення про встановлення надбавок та премій викладачам відповідно до своїх вподобань. "У такій системі ні таланти, ні люди з мотивацією, ні справжні викладачі-дослідники жити не можуть. Їх просто витискають з системи. Це феодалізм", - каже експертка з питань освіти Наталя Шульга. Чи зможе бодай у питанні управління вищими навчальними закладами чинити зміни людина, яка сама була ректором і яку на посаду рекомендували самі ж ректори? Експерт програми з реформування освіти Реанімаційного пакету реформ Володимир Бахрушин має в цьому сумніви. "Це люди з одного човна, навряд чи вони захочуть щось змінювати", - пояснив він.

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На ці аргументи ні президент, ні уряд не зважили, і 25 червняКабінет міністрів України призначив Сергія Шкарлета в.о. міністра освіти і науки. Статус "в.о." Шкарлет отримав через те, що профільний парламентський комітет не підтримав призначення його міністром. А освітяни і науковці навіть вийшли на протест під Верховну Раду проти призначення Шкарлета очільником МОН, оскільки його до того ж звинувачують у плагіаті та згадують йому Партію регіонів.

Шкарлет - з джипом, але без заяв

Сергію Шкарлету 47 років, він має два дипломи про вищу освіту: інженера-математика КПІ і фахівця з обліку і аудиту Чернігівського технологічного інституту. Шкарлет - доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. У 2010 році як очільник Чернігівського державного технологічного університету був наймолодшим ректором України. Шкарлет відомий також тим, що у 2010 році балотувався у депутати Чернігівської обласної ради від Партії регіонів. Також зізнавався в інтерв'ю, що на президентських виборах підтримував Віктора Януковича. Утім, вже у 2015 році Шкарлет балотувався до Чернігівської обласної ради 7-го скликання від Блоку Петра Порошенко (БПП).

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З 2016-го Шкарлет очолює Експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з проблем секторального розвитку та підприємництва МОН України. Попри це науковці виявили у наукових роботах Сергія Шкарлета плагіат у кількох наукових роботах. Вчені антіплагіатної ініціативи "Дисергейт" виступили з заявою проти призначення Шкарлета міністром і навели виявлені ними дані. Однак сам Шкарлет заперечує, що у його наукових роботах є плагіат. Совсун уже заявила, що як народна депутатка звернулася до Національного агентства із забезпечення якості освіти з проханням дати оцінку щодо можливого плагіату в роботах Шкарлета. А колишня міністерка освіти і науки Ганна Новосад доточила, що Шкарлет купив собі позашляховик VW Amarok за гроші, які могли піти на доплати викладачам.

Поки Шкарлет не робив жодних заяв про свою програму чи курс на посаді в.о. міністра освіти і науки.

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