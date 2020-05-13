 У ″Нафтогазі″ пояснили скорочення виконавчого директора Юрія Вітренка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.05.2020

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Новини

У "Нафтогазі" пояснили скорочення виконавчого директора Юрія Вітренка

Метою трансформації групи "Нафтогаз" є усунення дублювання функцій і спрощення взаємодії підрозділів, пояснили в компанії. Раніше виконавчий директор Юрій Вітренко повідомив, що його посаду скорочують.

Юрій Вітренко, Нафтогаз

Юрій Вітренко (фото з архіву)

"У рамках трансформації група "Нафтогаз" оптимізує внутрішню організаційну структуру, функціонал та обов'язки між підрозділами". Так відповіли у пресслужбі НАК "Нафтогаз України" в середу, 13 травня, на запит DW щодо скорочення посади і звільнення через два місяці виконавчого директора компанії Юрія Вітренка.

Як пояснили в "Нафтогазі", трансформація усуває дублювання функцій, спрощує взаємодію підрозділів, вибудовує структуру, яка підвищить ефективність групи. "Зокрема, вже реструктуровано низку функцій дивізіону "Інтегрований газ", довгострокового планування, ринкових досліджень та довгострокового прогнозування, корпоративних комунікацій, загального операційного керівництва тощо. Аналогічно буде реструктуровано функціонал виконавчого директора групи "Нафтогаз", - вказано в відповіді на запит.

У компанії нагадали про призначення виконавчого директора з трансформації Отто А. Ватерландера, який тепер відповідає за операційні та трансформаційні процеси, зокрема, за впровадження нової операційної моделі та дивізіональної структури управління, реалізації крос-функціональних процесів та розробки баз даних процесів. Інформацію про призначення Ватерландера оприлюднено на сайті "Нафтогазу" 8 травня.

Нагадаємо, директор "Нафтогазу України" Юрій Вітренко повідомив про скорочення своєї посади 13 травня. Вітренко стверджує, що його звільнять через два місяці та що причина цього - боротьба з "Газпромом". Вітренко розкритикував у цьому контексті голову правління "Нафтогазу України" Андрія Коболєва.

На сайті "Нафтогазу" немає інформації про скорочення посади виконавчого директора НАК.

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