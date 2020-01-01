 Уряд України погодив продовження контракту з головою ″Нафтогазу″ Коболєвим | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2020

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Уряд України погодив продовження контракту з головою "Нафтогазу" Коболєвим

Контракт з головою НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим продовжений на чотири роки.

Андрей Коболев

Андрей Коболев

Кабінет міністрів України погодив пропозицію наглядової ради НАК "Нафтогаз України" щодо продовження на чотири роки контракту з головою правління компанії Андрієм Коболєвим. Відповідне рішення ухвалено 20 березня, повідомляється на урядовому порталі у суботу, 21 березня.

Як повідомлялося, Коболєв призначений главою "Нафтогазу" в березні 2014 року, в березні 2019 року уряд Володимира Гройсмана за пропозицією наглядової ради НАК продовжив контракт з ним ще на рік - до 22 березня 2020 року.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Група є монополістом зі зберігання природного газу в підземних сховищах і транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.

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