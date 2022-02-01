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Андрій Коболєв - український менеджер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Коболєв".
Андрій Коболєв був головою правління національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з 2014 до 2021 року. До того Коболєв працював на різних посадах у НАК "Нафтогаз України", був радником в інвестиційній компанії AYA Securities, співвласником якої він є, працював в українському підрозділі міжнародної компанії ProcewaterhouseCoopers. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Скасування санкцій щодо "Північного потоку-2" було першим дзвіночком Білого дому Києву, але його не помітили. Андрій Коболєв в інтерв'ю DW застеріг уряд, чим може загрожувати втрата діалогу з США та ЄС.
Незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" вимушені піти у відставку. Чим це загрожує Україні та чому в Кремлі цьому зрадіють? Очільник концерну з 2014 по 2021 рік розповів про ситуацію в держкомпанії та "Північний потік-2" в інтерв'ю DW.
Після відставки трьох незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу України" найближчими днями має розпочатися конкурс з їхньої заміни. Події навколо керівництва ключової держкомпанії викликають негативну реакцію Заходу.
Уряд України звільнив голову правління НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва - його роботу на посаді, яку він мав обіймати ще три роки, визнали незадовільною. Експерти вбачають у рішенні політику та закулісні ігри олігархів.