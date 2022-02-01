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Андрій Коболєв

Андрій Коболєв - український менеджер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Коболєв".

Андрій Коболєв був головою правління національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з 2014 до 2021 року. До того Коболєв працював на різних посадах у НАК "Нафтогаз України", був радником в інвестиційній компанії AYA Securities, співвласником якої він є, працював в українському підрозділі міжнародної компанії ProcewaterhouseCoopers. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Обшуки у Коболєва: ДБР розслідує законність масштабного відчуження газу

Обшуки у Коболєва: ДБР розслідує законність масштабного відчуження газу 01.02.2022

Посадовців "Нафтогазу" та "Укртрансгазу" підозрюють у протиправному відчуженні 305 мільйонів кубометрів природного газу, що начебто нанесло збитки державі на понад два мільярда гривень.
Уперед у минуле, або Нафтогаз України під контролем уряду

Уперед у минуле, або "Нафтогаз України" під контролем уряду 06.10.2021

Компанія "Нафтогаз України" знову опинилася під контролем уряду. Перебравши на себе функції наглядової ради, Кабмін порушив принципи реформи корпоративного управління, вважають опитані DW експерти.
Україну поставлено в дуже ризиковану ситуацію - Коболєв про ситуацію у Нафтогазі (відео)

"Україну поставлено в дуже ризиковану ситуацію" - Коболєв про ситуацію у "Нафтогазі" (відео) 20.09.2021

Скасування санкцій щодо "Північного потоку-2" було першим дзвіночком Білого дому Києву, але його не помітили. Андрій Коболєв в інтерв'ю DW застеріг уряд, чим може загрожувати втрата діалогу з США та ЄС.

Ексголова "Нафтогазу" Андрій Коболєв - про ситуацію в держкомпанії та "Північний потік-2" (17.09.2021) 17.09.2021

Незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" вимушені піти у відставку. Чим це загрожує Україні та чому в Кремлі цьому зрадіють? Очільник концерну з 2014 по 2021 рік розповів про ситуацію в держкомпанії та "Північний потік-2" в інтерв'ю DW.

Коболєв про Північний потік-2: Жодних гарантій Україна не має

Коболєв про "Північний потік-2": Жодних гарантій Україна не має 16.09.2021

Ексголова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що Україна не має гарантій щодо "Північного потоку-2". Він наголосив, що запуск газогону усуне одну з найбільших перепон для повноцінної військової атаки на Україну з боку РФ.
Конфлікт навколо Нафтогазу: держкомпанії перетворюють на дійних корів влади?

Конфлікт навколо "Нафтогазу": держкомпанії перетворюють на дійних корів влади? 13.09.2021

Після відставки трьох незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу України" найближчими днями має розпочатися конкурс з їхньої заміни. Події навколо керівництва ключової держкомпанії викликають негативну реакцію Заходу.

Вітренко виступає за якнайшвидше обрання незалежних членів НР Нафтогазу

Вітренко виступає за якнайшвидше обрання незалежних членів НР "Нафтогазу" 10.09.2021

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко виступає за якнайшвидше обрання незалежних членів наглядової ради компанії на прозорому конкурсі.
Олена Зеркаль теж пішла з Нафтогазу

Олена Зеркаль теж пішла з "Нафтогазу" 26.05.2021

Олена Зеркаль заявила про завершення роботи в "Нафтогазі України". Тим часом у держкомпанії повідомили про призначення нових радників голови правління.
Уряд України переобрав п'ятьох членів наглядової ради Нафтогазу - Шмигаль

Уряд України переобрав п'ятьох членів наглядової ради "Нафтогазу" - Шмигаль 19.05.2021

Український уряд переобрав на термін до одного року п'ятьох членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України", повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Без кворуму: наглядову раду Нафтогазу залишило п'ять із шести членів

Без кворуму: наглядову раду "Нафтогазу" залишило п'ять із шести членів 14.05.2021

Унаслідок виходу одразу п'яти членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України", цей орган не матиме кворуму для ухвалення важливих рішень, повідомили в держкомпанії.
Коболєв пов'язує своє звільнення з грошима на рахунках Нафтогазу

Коболєв пов'язує своє звільнення з грошима на рахунках "Нафтогазу" 04.05.2021

Твердження про створення "Нафтогазом" діри в держбюджеті безпідставні, запевнив ексголова правління НАКу Андрій Коболєв в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
Наглядова рада Нафтогазу вказала Шмигалю на порушення

Наглядова рада "Нафтогазу" вказала Шмигалю на порушення 04.05.2021

Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" написали листа Денису Шмигалю, в якому вказали на порушення стандартів корпоративного управління при звільненні Коболєва, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Уряд України закликає наглядову раду Нафтогазу працювати далі

Уряд України закликає наглядову раду "Нафтогазу" працювати далі 02.05.2021

В Кабінеті Міністрів України закликають наглядову раду "Нафтогазу" продовжити виконувати свої обов'язки до завершення конкурсу на посаду нових членів ради.
Наглядова рада Нафтогазу достроково йде у відставку

Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку 01.05.2021

Члени наглядової ради "Нафтогазу України" достроково йдуть у відставку після звільнення глави правління Андрія Коболєва й призначення замість нього Юрія Вітренка.
У Брюсселі занепокоєні кадровими перестановками в Нафтогазі

У Брюсселі занепокоєні кадровими перестановками в "Нафтогазі" 30.04.2021

У ЄС закликають Київ при ухваленні рішень щодо керівництва держкомпаній керуватися визнаними стандартами корпоративного управління.
Брак лояльності та ігри олігархів: як Нафтогаз опинився на роздоріжжі

Брак лояльності та ігри олігархів: як "Нафтогаз" опинився на роздоріжжі 29.04.2021

Уряд України звільнив голову правління НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва - його роботу на посаді, яку він мав обіймати ще три роки, визнали незадовільною. Експерти вбачають у рішенні політику та закулісні ігри олігархів.
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