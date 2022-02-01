Андрій Коболєв - український менеджер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Коболєв".

Андрій Коболєв був головою правління національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з 2014 до 2021 року. До того Коболєв працював на різних посадах у НАК "Нафтогаз України", був радником в інвестиційній компанії AYA Securities, співвласником якої він є, працював в українському підрозділі міжнародної компанії ProcewaterhouseCoopers. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.