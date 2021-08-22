Вітренко виступає за якнайшвидше обрання незалежних членів НР "Нафтогазу"

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає за необхідне якомога швидше провести відкритий прозорий конкурс із відбору незалежних членів наглядової ради (НР) компанії. "Якщо коротко: нехай вже якомога скоріше буде нарешті відібрано всіх незалежних членів наглядової ради через відкритий та конкурентний процес, через оцінку заслуг кандидатів і користі, яку вони можуть принести українському народові", - написав Вітренко у соцмережі Facebook у п'ятницю, 10 вересня.

Водночас голова НАК не вважає, що чинні незалежні члени НР компанії були обрані на прозорій основі. "На жаль, у вже далекому 2017 році не було відкритого, конкурентного процесу відбору незалежних членів наглядової ради НАК. Їх просто запропонували посольства відповідних країн разом з представниками МФО (міжнародних фінансових організацій. - Ред.). Потім без конкурсу одного незалежного члена наглядової ради призначив уряд Гройсмана (колишнього прем'єра Володимира гройсмана. - Ред.). Потім незалежних членів перепризначили. Потім ще раз. Потім ще раз", - зазначив Вітренко.

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За його словами, в результаті "серед незалежних членів немає жодного з профільною (нафтогазовою) освітою та виробничим досвідом, жодного з юридичною освітою та досвідом, доброго сертифікованого фахівця з міжнародних стандартів фінансової звітності, навіть просто жодного фахівця з досвідом роботи в Україні". Тому голова правління НАК пропонує провести "якомога скоріше справжній конкурс на всіх незалежних членів наглядової ради".

Останнє засідання наглядової ради "Нафтогазу України" в його нинішньому складі відбудеться 20 вересня цього року. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає за необхідне до кінця листопада 2021 року "провести відбір на посади чотирьох незалежних членів НР "Нафтогазу України" за принципами Організації економічного співробітництва і розвитку, тобто повністю транспарентно і прозоро із залученням номінаційного комітету".

У США стурбовані кризою в управлінні "Нафтогазом України"

Тим час у США висловили стурбованість кризою в управлінні НАК "Нафтогаз України". Вашингтон закликає активізувати заходи щодо врегулювання цієї проблеми, заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс. "Ми глибоко стурбовані тривалою кризою в управлінні "Нафтогазу", зокрема виходом у відставку 8 вересня незалежних членів ради", - сказав Прайс на брифінгу 9 вересня, цитує інформагенція "Інтерфакс".

Прайс зазначив, що Вашингтон закликає активізувати зусилля щодо вирішення питання і досягнення раціональної системи управління в "Нафтогазі". "Ми вітаємо активну участь українського уряду в позитивному вирішенні цього питання", - додав Прайс.

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Уряд України раніше отримав заяви про відставку всіх трьох незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу": Клер Споттісвуд (Великобританія), Бруно Лескуа (Франція) і Людо Ван дер Хейдена (Бельгія). Вони вважають, що призначення головою правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка та його подальші дії різко погіршили взаємини з наглядовою радою, а також поставили під сумнів майбутнє компанії та її фінансовий стан. Відставка незалежних членів наглядової ради, на їхню думку, дасть змогу прискорити вирішення цієї проблеми.

Нагадаємо, що конфлікт між незалежними членами наглядової ради та українською владою виник після відставки навесні голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва і призначення на його місце Вітренка. Ці кадрові зміни незалежні члени наглядової ради вважають незаконними. Однак спочатку вдалося досягти компромісу - вони погодилися продовжити роботу в наглядовій раді до проведення нового конкурсу з вибору членів наглядової ради. Весь цей час вони продовжували домагатися відставки Вітренка.