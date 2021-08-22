 Глава ″Нафтогазу″ хоче контрактів з європейськими компаніями на транзит газу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Глава "Нафтогазу" хоче контрактів з європейськими компаніями на транзит газу

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає контракти з європейськими компаніями найкращою гарантією транзиту газу через Україну.

Юрій Вітренко

Юрій Вітренко (фото з архіву)

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розповів про те, якими він бачить гарантії транзиту газу через Україну. "Краща гарантія - це контракти з європейськими компаніями", - заявив Вітренко в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер, 2 вересня.

Керівник НАК додав, що Україна не проти продовження контракту з Росією на транзит газу через Україну ще на 10 років, проте цей контракт - не найкраща гарантія для держави. Він зазначив, що скоро відбудуться переговори з цього питання. "Ми зараз чекаємо на обіцяні консультації на технічному рівні. Це будуть переговори, які повинні організувати німці. Ми на цих переговорах будемо говорити з європейськими компаніями про конкретні контракти на транзит газу через Україну. Це і є гарантії. Якщо ці контракти будуть порушені, ми підемо в європейські суди", - сказав Вітренко.

Читайте також: Україна наполягатиме на санкціях проти оператора "Північного потоку-2" - Вітренко

Нагадаємо, раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник висловив переконання, що Захід має якомога швидше надати Україні членство в НАТО, що мало би стати гарантією безпеки країни після запуску газопроводу "Північний потік-2".

У липні Берлін і Вашингтон досягли згоди щодо завершення спорудження газопроводу "Північний потік-2". В уряді ФРН розглядають цей газогін як суто економічний проєкт. Водночас у Берліні постійно наголошують, що виступають за збереження за Україною статусу транзитера російського газу до Європи й не дозволять Росії використовувати газ як зброю.

Дивитись відео 08:03

"Північний потік-2": газопровід таки добудують, чим ризикує Україна? (22.07.2021)

Також за темою

***Archivbild*** 3312278 03/01/2018 A sign on the Naftogaz oil and gas company's office in Kiev Stringer/Sputnik Foto: Stringer/Sputnik/dpa |

"Нафтогаз України" та RWE підписали меморандум щодо водневих проєктів 22.08.2021

НАК "Нафтогаз України" та німецька компанія RWE Supply&Trading домовилися співпрацювати в галузі розвитку водневих проєктів.

(FILES) This file photo taken on March 26, 2019 shows a man working at the construction site of the Nord Stream 2 gas pipeline in Lubmin, northeastern Germany. - Poland's anti-monopoly watchdog on Wednesday, October 7, 2020 said it was demanding Russian gas giant Gazprom pay a 6.45 billion euro ($7.58 billion) fine over the Nord Stream 2 pipeline linking Russia to Germany. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP)

"Північний потік-2": транзит газу через Україну хочуть подовжити на 10 років 21.07.2021

Німеччина та США домовилися про те, що транзит російського газу через Україну має бути продовжений на 10 років, повідомили в Вашингтоні.

Ñhief commercial officer of Naftogaz Group Yuriy Vitrenko holds briefing in Kyiv, capital of Ukraine, March 5, 2018. Ukrinform. Naftogaz CCO Vitrenko briefs press in Kyiv PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: xPavlo_Bagmutx

Україна наполягатиме на санкціях проти оператора "Північного потоку-2" - Вітренко 23.07.2021

Американські санкції мають бути застосовані щодо оператора газогону, доки Росія використовує газ, як геополітичну зброю, заявив голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко.

Реклама

Докладно

АЕС Westinghouse у Швеції

Чи побудує Westinghouse новий енергоблок Хмельницької АЕС

Компанії "Енергоатом" і Westinghouse підписали меморандум про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС.  

Німецькі залізничники знову страйкують

У Німеччині почався п'ятиденний страйк залізничників

Протягом наступних п'яти діб рух потягів далекого прямування в Німеччині скоротиться на 75 відсотків.  