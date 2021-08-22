Глава "Нафтогазу" хоче контрактів з європейськими компаніями на транзит газу

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розповів про те, якими він бачить гарантії транзиту газу через Україну. "Краща гарантія - це контракти з європейськими компаніями", - заявив Вітренко в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер, 2 вересня.

Керівник НАК додав, що Україна не проти продовження контракту з Росією на транзит газу через Україну ще на 10 років, проте цей контракт - не найкраща гарантія для держави. Він зазначив, що скоро відбудуться переговори з цього питання. "Ми зараз чекаємо на обіцяні консультації на технічному рівні. Це будуть переговори, які повинні організувати німці. Ми на цих переговорах будемо говорити з європейськими компаніями про конкретні контракти на транзит газу через Україну. Це і є гарантії. Якщо ці контракти будуть порушені, ми підемо в європейські суди", - сказав Вітренко.

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Нагадаємо, раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник висловив переконання, що Захід має якомога швидше надати Україні членство в НАТО, що мало би стати гарантією безпеки країни після запуску газопроводу "Північний потік-2".

У липні Берлін і Вашингтон досягли згоди щодо завершення спорудження газопроводу "Північний потік-2". В уряді ФРН розглядають цей газогін як суто економічний проєкт. Водночас у Берліні постійно наголошують, що виступають за збереження за Україною статусу транзитера російського газу до Європи й не дозволять Росії використовувати газ як зброю.