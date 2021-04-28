Коболєв: На реформі корпоративного управління ставлять хрест

Андрій Коболєв, якого Кабінет Міністрів звільнив з посади голови правління НАК "Нафтогаз України", повідомив, що передасть ключі від кабінету своєму наступнику Юрію Вітренку.

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"Сьогодні мій останній день роботи в "Нафтогазі" (...) У мене, безперечно, є претензії до вчорашніх рішень уряду. Не в частині мого звільнення, а в тому, що вони зараз ставлять хрест на реформі корпоративного управління", - написав Коболєв у соцмережі Facebook у четвер, 29 квітня.

З 2014 року Україна твердо вирішила, що на державній власності має заробляти держава і українці, а не наближені до грошових потоків політики, нагадав Коболєв і заявив, що "одне вчорашнє рішення уряду відправляє у смітник всі напрацювання". "І проти цього ми ще готові повоювати", - пообіцяв він.

При цьому Коболєв зауважив, що не підставлятиме під удар НАК "Нафтогаз". "Важливо пояснити. Я не маю наміру влаштовувати цирк та підставляти під удар "Нафтогаз". Зараз основне завдання команди - зберегти динаміку роботи, яка встановилася в нас протягом останнього часу, і забезпечити розвиток видобутку, роздрібного бізнесу та інших стратегічних напрямів Групи. Я залишаю ключі від кабінету Юрію Вітренку", - заявив Коболєв.

Також він додав, що підписав рішення про початок сейсмічних робіт на Чорноморському шельфі.

Натомість у "Нафтогазі" у четвер повідомили, що Коболєв має намір оскаржити у суді його звільнення. "Андрій Володимирович має намір оскаржити своє звільнення, однак підкреслив, що ці процеси не вплинуть на роботу групи", - йдеться в повідомленні компанії.

Звільнення Коболєва і призначення Вітренка

Нагадаємо, 28 квітня уряд України провів засідання загальних зборів акціонерів "Нафтогазу", на якому було вирішено звільнити голову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва і призначити новим керівником компанії Юрія Вітренка, який виконував обов'язки міністра енергетики, а раніше був виконавчим директором компанії.

Згідно зі статутом "Нафтогазу", призначення та звільнення з посади голови правління здійснюється відповідно до пропозицій наглядової ради, які подаються на підставі рішень наглядової ради про обрання та припинення повноважень голови правління. За інформацією агентства "Інтерфакс-Україна", наглядова рада таких кадрових рекомендацій не давала.

У свою чергу Андрій Коболєв написав у соцмережі Facebook, що дізнався про своє "звільнення" зі ЗМІ та відповідної заяви не писав.

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