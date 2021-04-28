 Посли G7 та Держдеп США відреагували на звільнення Коболєва | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2021

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Новини

Посли G7 та Держдеп США відреагували на звільнення Коболєва

Управління держпідприємствами має бути вільним від політичного втручання, наголосили посли Великої сімки в Україні.

Посли G7 закликали Україну до поваги до корпоративного управління

Посли G7 закликали Україну до поваги до корпоративного управління

Державний департамент Сполучених Штатів Америки вказав на необхідність дотримання принципів корпоративного управління з огляду на звільнення голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрія Коболєва і призначення керівником компанії Юрія Вітренка, який виконував обов'язки міністра енергетики.

"Повага корпоративного управління, прозорості та інтегрованого підходу під час призначення персоналу в енергетичному секторі - будь то урядові чи державні підприємства - є ключем до підтримання впевненості у прихильності України до реформ", - написав речник Державного департаменту США Нед Прайс у соцмережі Twitter у четвер, 28 квітня.

Реакція Великої сімки

У свою чергу, посли G7 заявили про важливість відсутності політичного втручання в управління держпідприємствами з огляду на кадрові перестановки у "Нафтогазі".

"Посли G7 зауважують рішення Кабінету Міністрів про звільнення голови правління і наглядової ради НАК "Нафтогаз". Ефективне управління держпідприємствами, вільне від політичного втручання, має вирішальне значення для конкурентоспроможності, процвітання і виконання міжнародних зобов'язань України", - йдеться в повідомленні на сторінці послів G7 в Україні у соцмережі Twitter.

Кабмін скасував конкурс на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України"

Кабінет Міністрів скасував конкурс на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України" для призначення Юрія Вітренка на цю посаду. Про це йдеться в постанові Кабміну від 28 квітня № 412, згідно з якою уряд вніс зміни до постанови уряду від 3 вересня 2008 року № 777 "Про проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки".

Завдяки цим змінам Кабмін вніс "Нафтогаз" до переліку державних підприємств, в яких при відборі керівника не застосовується процедура проведення конкурсного відбору.

Натомість уряд вирішив оголосити конкурс на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України". 

Звільнення Коболєва і призначення Вітренка

Нагадаємо, 28 квітня уряд України провів засідання загальних зборів акціонерів "Нафтогазу", на якому було вирішено звільнити голову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва і призначити новим керівником компанії Юрія Вітренка, який виконував обов'язки міністра енергетики, а раніше був виконавчим директором компанії.

Згідно зі статутом "Нафтогазу", призначення та звільнення з посади голови правління здійснюється відповідно до пропозицій наглядової ради, які подаються на підставі рішень наглядової ради про обрання та припинення повноважень голови правління. За інформацією агентства "Інтерфакс-Україна", наглядова рада таких кадрових рекомендацій не давала.

У свою чергу Андрій Коболєв написав у соцмережі Facebook, що дізнався про своє "звільнення" зі ЗМІ та відповідної заяви не писав.

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