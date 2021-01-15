 Вітренко замінить Коболєва на посаді голови ″Нафтогазу″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2021

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Новини

Вітренко замінить Коболєва на посаді голови "Нафтогазу"

Уряд України вирішив звільнити голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва і призначити керівником компанії Юрія Вітренка, який виконував обов'язки міністра енергетики.

Юрій Вітренко повертається в Нафтогаз

Юрій Вітренко повертається в "Нафтогаз"

Уряд України в середу, 28 квітня, провів засідання загальних зборів акціонерів національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України", на якому вирішили звільнити голову правління "Нафтогазу" і призначити новим керівником компанії Юрія Вітренка, який виконував обов'язки міністра енергетики, а раніше був виконавчим директором компанії. Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду. 

На загальних зборах розглянули звіт про діяльність НАК "Нафтогаз України" у 2020 році. Чистий консолідований збиток групи компаній "Нафтогаз" у 2020 році становив 19 мільярдів гривень, хоча у затвердженому урядом фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 мільярда гривень прибутку, зазначається у повідомленні Кабміну.

"За результатами засідання загальних зборів акціонерів роботу наглядової ради та правління НАК "Нафтогаз України" у 2020 році визнано незадовільною", - йдеться у повідомленні уряду. Відповідно, з 28 квітня припиняються повноваження незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу", представників держави у наглядовій раді компанії, а також голови правління Андрія Коболєва.

Незалежні члени та представники держави у наглядовій раді компанії продовжать здійснювати свої повноваження до обрання та визначення нових представників.

Юрій Вітренко повертається в "Нафтогаз"

На загальних зборах також ухвалено рішення про обрання та призначення з 29 квітня Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України". Юрій Вітренко має багаторічний успішний досвід роботи у сфері енергетики, запевняють в уряді. У 2018 році він обіймав посаду виконавчого директора "Нафтогазу".

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"Перед новим керівником компанії поставлено завдання щодо системного збільшення видобутку українського газу, а також сприяння у формуванні повноцінного та справедливого ринку газу в Україні", - наголошується в повідомленні.

В уряді також повідомили, що новим тимчасовим виконувачем обов’язків міністра енергетики було призначено заступника міністра Юрія Бойка.

Андрій Коболєв заяви про звільнення не писав

Згідно зі статутом "Нафтогазу", призначення та звільнення з посади голови правління здійснюється відповідно до пропозицій наглядової ради, які подаються на підставі рішень наглядової ради про обрання та припинення повноважень голови правління. За інформацією агентства "Інтерфакс-Україна", наглядова рада таких кадрових рекомендацій не давала.

У свою чергу Андрій Коболєв написав у соцмережі Facebook, що дізнався про своє "звільнення" зі ЗМІ та відповідної заяви не писав.

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Напередодні правління "Нафтогазу" презентувало фінпоказники компанії за 2020 рік. Згідно з ними, консолідований чистий збиток групи "Нафтогаз" за 2020 рік становив 19,0 мільярда гривень порівняно з прибутком 63,29 мільярда гривень у 2019 році (без урахування компенсації від "Газпрому" в 55,7 мільярда гривень і призупиненої діяльності - 2,6 мільярда гривень).

Таке погіршення показників компанія пояснила впливом низького попиту і цін на газ, а також резервом сумнівних боргів. "Компанія відштовхнулася від дна і почала генерувати прибуток", - заявив Коболєв на презентації результатів. Він зазначив, що за підсумками першого кварталу 2021 року "Нафтогаз" отримає чистий прибуток, однак відмовився його назвати через обмеження, пов'язані з можливим випуском єврооблігацій.

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