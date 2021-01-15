Рада знову відмовилася затвердити Вітренка міністром енергетики

Верховна Рада України в четвер, 28 січня, не підтримала призначення виконувача ообов язків міністра енергетики Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики. За його кандидатуру на засіданні парламенту проголосували 204 народних депутати за необхідних 226 голосів.

Це була вже друга спроба затвердження Вітренка на посаді. 17 грудня 2020 року Верховна Рада також відмовилася призначити колишнього виконавчого директора групи НАК "Нафтогаз України" першим віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики. Тоді за ухвалення відповідного рішення проголосували 186 депутатів за необхідних 226, а Вітренко побажав депутатам "знайти кращого кадидата, який зможе зробити нашу країну сильнішою".

Утім, український уряд 21 грудня призначив Вітренка першим заступником міністра енергетики. Крім того, на нього було покладено тимчасове виконання обов'язків міністра енергетики.

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Нагадаємо, що 13 травня 2020 року Вітренко, ще перебуваючи на посаді виконавчого директора "Нафтогазу України", повідомив про скорочення своєї посади. Вітренко стверджував, що причина його звільнення - боротьба з "Газпромом".