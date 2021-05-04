 Без кворуму: наглядову раду ″Нафтогазу″ залишило п′ять із шести членів | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.05.2021

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Економіка

Без кворуму: наглядову раду "Нафтогазу" залишило п'ять із шести членів

Унаслідок виходу одразу п'яти членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України", цей орган не матиме кворуму для ухвалення важливих рішень, повідомили в держкомпанії.

НАК Нафтогаз України

Зі складу наглядової ради НАК "Нафтогаз України" вийшло п'ятеро із шести членів та членкинь - Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейден, Юлія Ковалів та Наталія Бойко. Про це в п'ятницю, 14 травня, повідомила пресслужба самої держкомпанії. Ці члени наглядової ради компанії ще 30 квітня 2021 року публічно оголосили дострокове припинення своїх повноважень.

"Згідно з корпоративними процедурами, які діють наразі в компанії, припинення їхніх повноважень набуває чинності 14 травня поточного року", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, у складі наглядової ради НАКу залишається Роберт Бенш - громадянин США, який був призначений як представник держави у 2020 році та перепризначений урядом наприкінці квітня поточного року.

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"Через це наглядова рада не буде мати кворуму для ухвалення вкрай необхідних рішень. Один із варіантів врегулювання ситуації - призначення нового складу наглядової ради НАК "Нафтогаз України", - йдеться в повідомленні.

Демарш через відставку Коболєва

Раніше уряд України запропонував членам наглядової ради НАК "Нафтогаз України" залишитися ще на рік - на термін дії повноважень нового глави правління Юрія Вітренка, про що прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у п'ятницю на зустрічі з послами країн Великої сімки (G7) і представництва ЄС в Україні. Дипломати натомість заявили, що вітають досягнення взаєморозуміння з наглядовою радою. "Членам наглядової ради "Нафтогаз України" надійшла пропозиція від акціонера залишитися на рік. За цей час ми проведемо прозорий та публічний відбір кандидатів до нової НР, а вже після цього - конкурс на нового СЕО компанії. Уряд готовий зробити кроки назустріч заради того, щоб забезпечити стабільність компанії в цей перехідний період", - наголосив Шмигаль, якого цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Як повідомлялося, 28 квітня Кабмін провів засідання загальних зборів акціонерів НАК "Нафтогаз України", на якому вирішили звільнити голову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва і призначити новим керівником компанії Юрія Вітренка, який виконував обов'язки міністра енергетики, а раніше був виконавчим директором компанії.

Згодом ті члени наглядової ради НАКу, котрі брали участь у тому засіданні, оголосили дострокове припинення своїх повноважень.

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