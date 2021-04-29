Уряд України закликає наглядову раду "Нафтогазу" працювати далі

Кабінет Міністрів України звернувся до членів наглядової ради національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України" із закликом продовжити виконання обов'язків до завершення конкурсу на посади нових членів ради. Про це йдеться у опублікованому в ніч на неділю, 2 квітня, повідомленні на "Урядовому порталі".

"Кабінет Міністрів прийняв до уваги офіційну заяву Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" та ще своїм розпорядженням від 28 квітня 2021 року №370 запропонував її членам залишитися на своїх посадах на період проведення нового конкурсу та обрання нових незалежних членів Наглядової ради", - зазначають в уряді.

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В українському уряді згадали про реформу корпоративного управління

У повідомленні також наголошується - уряд сподівався, що наглядова рада "Нафтогазу" пристане на пропозицію продовжити роботу "в продовження кращих практик корпоративного управління". Як вважають в уряді, це б забезпечило якісне, незалежне та стале управління найбільшою державною компанією НАК "Нафтогаз України"

"Кабінет Міністрів залишається відданим реформі корпоративного управління за стандартами ОЕСР, яка покликана покращити управління підприємствами державного сектора", - зазначається в повідомленні.

Звільнення наглядової ради "Нафтогазу"

Рішення достроково залишити свої посади вже з 14 травня члени наглядової ради компанії ухвалили на позачерговому засіданні у п'ятницю, 30 квітня. У "Нафтогазі" повідомили, що цей час рада використає для "надання підтримки компанії, наскільки це можливо", і належної передачі повноважень.

За два дні до цього, 28 квітня уряд України провів засідання загальних зборів акціонерів "Нафтогазу", на якому вирішили звільнити голову правління компанії Андрія Коболєва і призначити новим керівником Юрія Вітренка, що обіймав посаду виконувача обов'язків міністра енергетики України.

Коболєв каже про "хрест на реформі корпоративного управління"

Попри критику цього рішення з боку наглядової ради, провести позачергове засідання вона змогла лише у п'ятницю. Бо уряд перед цим припинив повноваження всіх членів наглядової ради на дві доби із подальшим відновленням лише з 30 квітня 2021 року.

При цьому, згідно зі статутом "Нафтогазу", призначення та звільнення з посади голови правління здійснюється відповідно до пропозицій наглядової ради, які подаються на підставі рішень наглядової ради про обрання та припинення повноважень голови правління.

Коболєв, попри те, що він відмовився оскаржувати своє звільнення у судовому порядку, заявив пізніше, що рішення уряду "ставить хрест на реформі корпоративного управління" в Україні. "З 2014 року Україна твердо вирішила, що на державній власності має заробляти держава і українці, а не наближені до грошових потоків політики", - написав він у Facebook, додавши, що одне рішення уряду "відправляє у смітник всі напрацювання".