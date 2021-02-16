НАЗК представило оновлений Реєстр корупціонерів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у четвер, 11 березня, презентувало оновлений Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів).

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За словами голови НАЗК Олександра Новікова, цей реєстр було передано НАЗК від міністерства юстиції в лютому 2019 року. До цього оновлення це був частково формальний інструмент, бо реєстр мав незручний пошук, не було даних про загальну кількість осіб і розподілу за категоріями, сказав Новіков.

"Тепер можна реально дізнатися, скільки загалом людей засуджено та притягнуто до відповідальності за корупцію в Україні, скільки - за кримінальними злочинами, скільки - за вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, і скільки - притягнуто до дисциплінарної відповідальності", - зазначив голова НАЗК.

Також розробники оновленого реєстру створили інтерактивну карту правопорушень, завдяки якій будь-який користувач може побачити у регіональному розрізі кількість осіб, що вчинили їх.

"Причому не просто загальну кількість, а побачити, скільки осіб скоїли злочини, скільки - були притягнуті до відповідальності за порушення конфлікту інтересів, наприклад, за незаконне отримання подарунків, тобто за кожною категорією правопорушень", - уточнив Новіков.

Крім того, оновлення реєстру передбачає інтеграцію з іншими електронними сервісами, наприклад із системою державних електронних закупівель Prozorro та Єдиним державним веб-порталом відкритих даних. Найактуальніша інформація з реєстру буде оновлюватися автоматично й не залежатиме від людського фактору.

У свою чергу керівник департаменту запобігання та виявлення корупції НАЗК Сергій Деркач уточнив, що в реєстрі корупціонерів було створено "внутрішній аналітичний блок", який дасть змогу Нацагентству швидко обробляти будь-які інформаційні запити, оскільки система автоматично згенерує звіт.

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У НАЗК сподіваються на ухвалення антикорупційної стратегії

Глава НАЗК Олександр Новіков також висловив сподівання, що Верховна Рада в березні ухвалить в цілому антикорупційну стратегію на майбутні п'ять років.

"Частина антикорупційної стратегії - опрацювання питання подальшого функціонування реєстру корупціонерів і вдосконалення його роботи. Ми сподіваємося, що парламент цього місяця схвалить антикорупційну стратегію, і ми зможемо перейти до етапу роботи з внесення або вилучення осіб із реєстру", - сказав Новіков, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, 5 листопада 2020 року Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт "Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки".

Він пропонує затвердити саму антикорупційну стратегію. Як зазначається у пояснювальній записці, антикорупційна стратегія базується на об'єднанні двох підходів: подальшого удосконалення загальної системи запобігання та протидії корупції та мінімізації корупції в найбільш пріоритетних, із точки зору подолання корупції, сферах, зокрема за рахунок проведення найбільш успішних галузевих реформ.

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