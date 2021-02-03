 Верховна Рада створила портал повідомлень для викривачів корупції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.02.2021

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Новини

Верховна Рада створила портал повідомлень для викривачів корупції

У Верховній Раді України затвердили зміни до закону "Про запобігання корупції", які дозволять повідомляти про корупцію через Єдиний портал повідомлень.

Засідання Верховної Ради України (фото з архіву)

Засідання Верховної Ради України (фото з архіву)

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який дозволить створити Єдиний портал повідомлень для викривачів корупції. За його ухвалення у четвер, 4 лютого, проголосували 253 депутати.

Документ вносить зміни до закону "Про запобігання корупції", завдяки яким створюється правова основа для здійснення повідомлень викривачів через так званий Єдиний портал повідомлень. Таки чином законотворці хочуть посприяти належному та якісному розгляду інформації про корупцію.

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Портал створює НАЗК

Створення цього порталу є завданням Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). При цьому викривачами корупції у певних структурах можуть бути як сторонні особи, так і ті, хто у цих структурах працює. НАЗК також зможе долучатися до судових процесів, якщо в них братиме участь викривач.

Також, згідно з ухваленим законопроєктом, закріплюються гарантії правового захисту викривачів корупції виключно через адвокатів системи безоплатної правової допомоги.

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Винагорода для викривачів корупції

Законопроєкт про викривачів корупції було ухвалено ще в жовтні 2019 року за поданням президента України Володимира Зеленського. Законопроєкт визначав правовий статус викривачів корупції, їхні права та гарантії захисту. Також передбачається звільнення від юридичної відповідальності викривачів корупції за розкриття інформації про правопорушення, збереження за ними робочих місць, виплату компенсації за вимушений прогул і майбутнє працевлаштування.

Для викривачів корупції, які будуть повідомляти про злочин та активно сприяти його розкриттю, передбачена винагорода. Ця норма поширюється на випадки корупції, грошовий розмір яких або завдані державі збитки у п'ять тисяч і більше разів перевищують прожитковий мінімум для працездатних осіб - зараз ця сума складає близько 10 мільйонів гривень.

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