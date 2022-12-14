ОАСК ліквідували: що далі?

Після голосування у Верховній Раді конституційною більшістю у 310 голосів за законопроєкт з ліквідації скандального Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) та створення замість нього нового Київського міського окружного адміністративного суду (КМОАС) президент України Володимир Зеленський блискавично його підписав в той же день. "Ця історія завершилася. А історія реформ триває - триває навіть під час такої війни", - сказав президент у своєму телезверненні 13 грудня, коментуючи ліквідацію ОАСК. Однак нова судова інституція, яка має прийти на заміну суду зі скандальною репутацією з’явиться ще не скоро, попереджають експерти.

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Щонайменше рік на створення суду

Новий Київський міський окружний адміністративний суд повноцінно запрацює лише тоді, коли буде укомплектований новими суддями, що пройдуть конкурсний відбір, незалежне оцінювання та перевірку на доброчесність. Цей процес має забезпечити Вища рада правосуддя (ВРП), яка за законодавством здійснює призначення, звільнення чи переведення суддів у новий суд за рекомендаціями Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Відповідно до перехідних положень до конституції, судді у новий суд можуть бути набрані лише за конкурсом, а до цього пройти кваліфікаційне оцінювання ВККС.

Однак проблема в тому, що і ВРП, і ВККС зараз не працюють, і самі перебувають у стані реформування, зауважують експерти. Щоб Вища рада правосуддя відновила свою роботу, потрібно ще обрати вісім членів і це може зробити з’їзд суддів, який запланований на січень, зазначила в інтерв'ю DW експертка Центру протидії корупції Галина Чижик. Як вона сказала, "суддівська мафія" може мати плани заблокувати відновлення ВРП, "бо вони не зацікавлені, аби цей орган розпочав працювати, бо це орган контролю за суддями, який їх може звільнити".

У Вищій кваліфікаційній комісії зараз триває ще конкурсний відбір, і склад ВККС буде призначений щонайраніше навесні, сказала вона. Водночас опитані DW експерти не виключають, якщо з’їзд суддів у січні таки відбудеться, а оновлена ВККС розпочне свою роботу влітку, то на кінець 2023 року Київський міський окружний адміністративний суд може запрацювати. Але це - "ідеально-оптимістичний варіант." Утім, є і більш песимістичні сценарії.

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Чи стане Конституційний суд на захист ОАСК?

Існує ризик того, що нинішні представники ліквідованого ОАСК оскаржуватимуть у Конституційному суді ліквідацію свого суду, де ухвалювалося чимало резонансних рішень. Серед них і справа колишнього керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова, і визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку", і призупинення перейменування Української православної церкви (Московського патріархату) тощо.

Судді ОАСК вже заявили, що ліквідація Окружного адміністративного суду Києва не відповідає Конституції України, положенням законодавства та вимогам воєнного часу. Про це йдеться у заяві ОАСК, оприлюдненій на офіційному сайті відомства ввечері у вівторок. "Судді і працівники апарату суду будуть діяти відповідно до приписів Конституції України та профільного законодавства, неухильно виконувати покладені на них обов’язки, як це відбувалось з першого дня роботи суду у 2004 році", - йдеться у заяві.

Голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков наголошує, що скаржитися судді ОАСК до Конституційного суду мають право і найімовірніше будуть. Втім, чи стане Конституційний суд на бік "зашквареного" суду - це ще питання, зауважує він. З цим погоджується і Галина Чижик. "Єдиний спосіб скасувати ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва - це рішення Конституційного суду. В минулому ексголова ОАСК Павло Вовк впливав на рішення Конституційного суду. Це випливає з аудіозаписі НАБУ щодо ОАСК. Це загроза, але я не впевнена, що зараз у Конституційному суді є більшість суддів, які готові ухвалити рішення на користь Вовка", - вважає Чижик.

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Розвести повноваження, аби уникнути ОАСК-2

Попри все експерти вважають, що зараз більше уваги потрібно приділяти створенню нової інституції, яка замінить ОАСК. Передусім, на думку Михайла Жернакова, потрібно розділити повноваження цього унікального суду. До ліквідації Окружний адміністративний суд Києва був судовою установою місцевої адміністративної юрисдикції, що розглядав публічно-правові спори в межах Києва. Але оскільки майже всі органи державної влади територіально знаходяться в Києві, то всі судові справи щодо рішень органів державної влади скеровувалися також в ОАСК.

"Нам не можна знову створити ОАСК-2 з винятковими повноваженнями, який може розвернути рішення будь-якого міністерства, усунути міністра чи поновити якогось умовного Насірова. Тому потрібно розвести ці функції та за аналогією з Вищим антикорупційним судом створити Вищий адміністративний суд, який би займався справами національного рівня. А Київському міському окружному адміністративному суду залишити справи суто Києва", - переконаний Михайло Жернаков. Він наголошує, що це наступний виклик для українського президента та депутатів Верховної Ради, аби створити нового, незалежного та ефективного наступника, що прийде на зміну ОАСК.