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Протести біля будівлі Окружного адміністративного суду Києва, 2017 рік
Протести біля будівлі Окружного адміністративного суду Києва, 2017 рікФото: Stringer/Sputnik/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Верховна Рада ліквідувала Окружний адмінсуд Києва

Євгенія Наконечна
2 год. тому

Український парламент ліквідував Окружний адміністративний суд Києва. Натомість утворили Київський міський окружний адміністративний суд. Відповідний законопроєкт зареєстрували ще у 2021 році.

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Верховна Рада ліквідувала Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) і створила Київський міський окружний адміністративний суд (КМОАС). За відповідний законопроєкт №5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду Київ і утворення Київського міського окружного адміністративного суду" проголосували 310 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок, 13грудня, повідомляє агенство "Інтерфакс-Україна", поcилаючись на власні джерела в парламенті. Закон ще має підписати президент України Володимир Зеленський.

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Згідно з законопроєктом, територіальна юрисдикція Київського міського окружного адміністративного суду, як і ліквідованого ОАСК, поширюється на столицю України. Від дня набуття чинності закону, ОАСК припиняє чинення правосуддя, а розглядати й ухвалювати рішення в адміністративних справах, що перебувають на розгляді цього суду, до початку роботи КМОАС буде Київський окружний адміністративний суд.

Скандальна слава ОАСК

ОАСК, очільником якого є сумнозвісний Павло Вовк, віддавна зажив собі скандальної слави. Саме там ухвалили низку резонансних рішень: незаконною було визнано націоналізацію "Приватбанку", скасовано новий український правопис, перейменування у Києві Московського проспекту на проспект Бандери тощо.

Про ліквідацію цього суду говорили ще за президентства Петра Порошенка. У 2017 році в під час судової реформи було ліквідовано десятки місцевих судів, однак ОАСК продовжував діяльність.

Проти Вовка цього тижня запровадив персональні візові санкції Держдепартамент США. Він та ще кілька суддів цього суду є підозрюваними у кримінальній справі про створення злочинної організації та захоплення влади.

Заклики до ліквідації ОАСК

У квітні 2021 року у Верховній Раді зареєстрували президентський законопроєкт про ліквідацію ОАСК як невідкладний

У січні 2022 року Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала українську владу "негайно" реформувати Окружний адміністративний суд Києва, "постанови якого проти рішень уряду оскаржені й розглядаються як спроби підірвати реформу та зусилля в боротьбі з корупцією".

Корупція і суди в Україні: чому кримінальні справи без "посадок" (02.03.2021)

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