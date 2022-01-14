Янукович знову позивається до Верховної Ради в ОАСК

Експрезидент України Віктор Янукович подав ще один позов до Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) через позбавлення його звання президента. Про це у п'ятницю, 15 січня, повідомила представниця Верховної Ради (ВР) у Конституційному суді України (КСУ) Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі.

"Янукович В. Ф. подав до ОАСК ще один позов проти Верховної Ради, у якому вимагає визнати відсутність у Верховної Ради повноважень позбавляти звання президента України у спосіб інший, окрім імпічменту", - ідеться у повідомленні.

За словами Совгирі, ОАСК вже відкрив провадження у цій справі та призначив її до розгляду у порядку спрощеного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання. "Тобто рішення суду за цим позовом може бути ухвалено практично у будь-який момент", - наголошує представниця парламенту в КСУ.

КСУ вже розглядав позбавлення Януковича звання президента

Ольга Совгиря також нагадала, що парламент України позбавив Віктора Януковича звання президента України шляхом ухвалення відповідного закону. Його конституційність оскаржувалась у КСУ, який закрив провадження на підставі того, що цей спір має політичний, а не правовий характер, а тому не підсудний суду.

У грудні 2021 року ОАСК вже відкривав провадження за позовом Януковича до Верховної Ради у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень президента України. Тоді Совгиря зазначала, що подібні справи підсудні Верховному суду.

Справи проти Януковича

В Україні щодо Віктора Януковича відкрито низку кримінальних проваджень. Зокрема, ведеться слідство у справі про вбивства протестувальників на Майдані у 2014 році. Слідчі вважають, що Янукович усупереч закону наказав правоохоронцям застосувати військову техніку і зброю для розгону демонстрантів. У серпні 2021 року Печерський районний суд Києва дозволив заочне розслідування справи, бо Янукович переховується від органів слідства та суду на території Росії.

Крім того, Віктора Януковича підозрюють у державній зраді через підписані ним "харківські угоди". Також Офіс генпрокурора розслідує справу про захоплення державної влади Януковичем у 2010 році, коли КСУ повернув країну до президентсько-парламентської форми правління, знову надавши президенту частину втрачених повноважень.

У січні 2019 року Віктора Януковича засудили до 13 років позбавлення волі за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації. Адвокати намагалися оскаржити цей вирок. Та зрештою Верховний суд залишив його в силі.