Янукович знову позивається до Верховної Ради в ОАСК

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Експрезидент України Віктор Янукович знову подав позов до ОАСК проти Верховної Ради через позбавлення його звання президента. Суд може ухвалити рішення у будь-який момент, повідомила Ольга Совгиря.
Експрезидент України Віктор Янукович подав ще один позов до Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) через позбавлення його звання президента. Про це у п'ятницю, 15 січня, повідомила представниця Верховної Ради (ВР) у Конституційному суді України (КСУ) Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі.
"Янукович В. Ф. подав до ОАСК ще один позов проти Верховної Ради, у якому вимагає визнати відсутність у Верховної Ради повноважень позбавляти звання президента України у спосіб інший, окрім імпічменту", - ідеться у повідомленні.
За словами Совгирі, ОАСК вже відкрив провадження у цій справі та призначив її до розгляду у порядку спрощеного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання. "Тобто рішення суду за цим позовом може бути ухвалено практично у будь-який момент", - наголошує представниця парламенту в КСУ.
Ольга Совгиря також нагадала, що парламент України позбавив Віктора Януковича звання президента України шляхом ухвалення відповідного закону. Його конституційність оскаржувалась у КСУ, який закрив провадження на підставі того, що цей спір має політичний, а не правовий характер, а тому не підсудний суду.
У грудні 2021 року ОАСК вже відкривав провадження за позовом Януковича до Верховної Ради у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень президента України. Тоді Совгиря зазначала, що подібні справи підсудні Верховному суду.
В Україні щодо Віктора Януковича відкрито низку кримінальних проваджень. Зокрема, ведеться слідство у справі про вбивства протестувальників на Майдані у 2014 році. Слідчі вважають, що Янукович усупереч закону наказав правоохоронцям застосувати військову техніку і зброю для розгону демонстрантів. У серпні 2021 року Печерський районний суд Києва дозволив заочне розслідування справи, бо Янукович переховується від органів слідства та суду на території Росії.
Крім того, Віктора Януковича підозрюють у державній зраді через підписані ним "харківські угоди". Також Офіс генпрокурора розслідує справу про захоплення державної влади Януковичем у 2010 році, коли КСУ повернув країну до президентсько-парламентської форми правління, знову надавши президенту частину втрачених повноважень.
У січні 2019 року Віктора Януковича засудили до 13 років позбавлення волі за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації. Адвокати намагалися оскаржити цей вирок. Та зрештою Верховний суд залишив його в силі.