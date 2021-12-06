 Верховний суд підтвердив 13 років в′язниці Януковичу за держзраду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.12.2021

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Новини

Верховний суд підтвердив 13 років в'язниці Януковичу за держзраду

Верховний суд залишив у силі вирок експрезиденту України Віктору Януковичу в 13 років позбавлення волі у справі про держзраду.

Експрезидент України Віктор Янукович

Експрезидент України Віктор Янукович

Верховний суд відмовив у задоволенні касаційних скарг адвокатів колишнього президента України Віктора Януковича та залишив без змін вирок про засудження до 13 років позбавлення волі "за вчинення державної зради та пособництво у веденні агресивної війни". Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора у понеділок, 6 грудня.

"Прокурори у суді довели, що своїми умисними протиправними діями експрезидент вчинив злочин проти основ національної безпеки України - державну зраду у вигляді надання іноземній державі - РФ та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України", - йдеться у повідомленні. Також сказано, що суд підтримав публічне обвинувачення Януковича в тому, що "умисними протиправними діями він вчинив злочин проти миру, а саме пособництво у веденні агресивної війни".

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Суд відмовив Януковичу у відкликанні адвокатів

Напередодні Янукович відкликав своїх захисників від участі у розгляді касації нібито "через неможливість забезпечення його права на захист". Натомість експрезидент доручив своїм адвокатам "сконцентруватися на роботі у міжнародних інституціях, у тому числі ЄСПЛ, а також на справах, пов'язаних із подіями на Майдані", повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк. Втім суд відмовив у відводі.

Нагадаємо, що у січні 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно засудив Януковича до 13 років ув'язнення за держзраду. Водночас суд визнав Януковича невинуватим за обвинуваченням у пособництві посягання на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків. У жовтні 2020 року Київський апеляційний суд залишив вирок у силі. 

За вироком, строк відбування покарання Януковичу буде відраховуватися з часу його затримання. Зазначимо, що з лютого 2014 року Янукович перебуває на території Росії.

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