ДБР завершило розслідування ролі Януковича у розстрілах часів Євромайдану

Державне бюро розслідувань (ДБР) та Офіс генерального прокурора завершили слідство у справі про роль вищого керівництва України в розгоні Євромайдану 18-20 лютого 2014 року. Як повідомляють правоохоронці у середу, 17 листопада, матеріали кримінальної справи розкрито захисту підозрюваних.

Ідеться про тодішніх президента Віктора Януковича, міністра оборони Павла Лебедєва, голову Служби безпеки України (СБУ) Олександра Якименка, його першого заступника Володимира Тоцького, міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, його заступника Віктора Ратушняка, а також командувача внутрішніх військ МВС Станіслава Шуляка. Крім того, серед підозрюваних - виконувач обов'язків начальника міліції Києва Валерій Мазана, його заступник Петро Федчук, а також командир тодішніх загонів спецпризначення "Беркут" у Києву Сергій Кусюк. Прокуратура називає десятьох колишніх посадовців "злочинною групою", яка мала на меті припинити протести в центрі Києва і дозволити Януковичу втриматися на посаді президента.

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Підозрюваним інкримінують перевищення владних повноважень через використання поліцейськими та військовими зброї і спецзасобів для розгону мітингувальників. Ідеться про розгін так званої мирної ходи до Верховної Ради вранці 18 лютого 2014 року, "антитерористичну операцію", яка пізніше того ж дня перетворилась на штурм Євромайдану, а також про розстріл майданівців бійцями київського "Беркуту" 20 лютого.

Крім цього, колишньому президенту та силовикам закидають незаконне перешкоджання мирним зібранням, умисні вбивства, замахи на вбивства та заподіяння активістам тяжких тілесних ушкоджень, а також організацію терористичного акту. Офіс генпрокурора стверджує, що від дій групи загинули 67 громадян, отримали травми 887 цивільних осіб та 132 правоохоронці.

Заочне розслідування за новими правилами

ДБР та прокуратура зазначають, що розслідування справи тривало майже вісім років. Воно велося за відсутності Віктора Януковича та підозрюваних силовиків, адже всі вони залишили Україну ще 2014 року.

Завершити розслідування вдалося після того, як в квітні цього року Рада спростила порядок заочного судочинства - для нього більше не потрібен розшук підозрюваного через Інтерпол. Там відмовляються вносити Януковича та колишніх міліціонерів у свої розшукові списки, мотивуючи це ймовірністю їхнього політичного переслідування.

Віктора Януковича вже один раз засудили заочно в Україні - в 2019 році його визнали винним у держзраді та призначили покарання у 13 років позбавлення волі. Захисники експрезидента обурюються новими змінами до правил заочного судочинства, ухваленими, на їхню думку, саме під їхнього клієнта. Вони відкидають підозри ДБР і стверджують, що злочини на Майдані вчиняли саме протестувальники.

Один з адвокатів Януковича, Віктор Сердюк, у розмові з DW привітав завершення розслідування проти свого клієнта. "Ми неодноразово просили слідство розкрити матеріали", - зазначив він. За словами юриста, на суді суспільство зможе самостійно дати оцінку звинуваченням проти експрезидента.