Злочини Майдану: ДБР повідомило Януковичу про нову підозру

Державне бюро розслідувань повідомило експрезиденту України Віктору Януковичу підозру щодо організованної злочинної групи, до складу якої входили високопосадовці МВС, СБУ та ЗСУ.
Слідчий Державного бюро розслідувань (ДБР) України за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора повідомив про підозру експрезиденту України Віктору Януковичу "як очільнику організованої злочинної групи". Про це у п'ятницю, 5 листопада, повідомила пресслужба ДБР.
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За версією слідства, до складу цієї групи входили колишні високопосадовці міністерства внутрішніх справ (МВС), Служби безпеки України (СБУ) та Збройних Сил України. "Всі вони підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень під час масових акцій протесту, які проходили у центрі Києва з 18 по 20 лютого 2014 року", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, у ДБР підозрюють ексчиновнів у вчиненні терористичного акту, умисних убивствах і ушкодженнях, перевищенні влади та службових повноважень, незаконному перешкоджанню мітингам і демонстраціям.
У повідомленні вказано, що через дії цієї "злочинної групи лише у зазначений період загинуло 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості".
Повідомлення про підозру надіслали на адреси останніх відомих місць проживання експрезидента та його захисникам. Стосовно Януковича триває досудове розслідування
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Водночас у ДБР повідомляють, що досі збирають докази для повідомлення про підозру іншим учасникам "організованої групи" за злочини Майдану.
В Україні щодо Віктора Януковича відкрито низку кримінальних проваджень. Зокрема, ведеться слідство у справі про вбивства протестувальників на Майдані в 2014 році. Слідчі вважають, що Янукович усупереч закону наказав правоохоронцям застосувати військову техніку і зброю для розгону демонстрантів. У серпні цьогоріч Печерський районний суд Києва дозволив заочне розслідування справи, бо Янукович переховується від органів слідства та суду на території Росії.
Крім того, в січні цього року слідчі Державного бюро розслідувань повідомили Віктору Януковичу про підозру у справі про державну зраду через підписані "Харківські угоди".
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Також Офіс генпрокурора розслідує справу про захоплення державної влади Януковичем у 2010 році, коли Конституційний Суд України повернув країну до президентсько-парламентської форми правління, повернувши президенту частину втрачених повноважень.
Суд дозволив заочне розслідування щодо Віктора Януковича, оскільки він переховується у Росії, повідомили в Офісі генпрокурора. Справа стосується вбивства протестувальників на Майдані в 2014 році.
Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО від 19 березня про санкції щодо експрезидента Віктора Януковича та низки колишніх посадовців.
З 2014 року санкційний список Європейського Союзу щодо України скоротився з 18 до вісьмох осіб.
Після цього рішення суду у Офісі генпрокурора України заговорили про право розпочати процедуру екстрадиції експрезидента Віктора Януковича.
Суд Євросоюзу скасував санкції, які діяли проти Віктора Януковича і його сина Олександра з 2019-го по 2020 роки.