 Злочини Майдану: ДБР повідомило Януковичу про нову підозру | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2021

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Злочини Майдану: ДБР повідомило Януковичу про нову підозру

Державне бюро розслідувань повідомило експрезиденту України Віктору Януковичу підозру щодо організованної злочинної групи, до складу якої входили високопосадовці МВС, СБУ та ЗСУ.

Віктор Янукович (архівне фото)

Віктор Янукович (архівне фото)

Слідчий Державного бюро розслідувань (ДБР) України за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора повідомив про підозру експрезиденту України Віктору Януковичу "як очільнику організованої злочинної групи". Про це у п'ятницю, 5 листопада, повідомила пресслужба ДБР.

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За версією слідства, до складу цієї групи входили колишні високопосадовці міністерства внутрішніх справ (МВС), Служби безпеки України (СБУ) та Збройних Сил України. "Всі вони підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень під час масових акцій протесту, які проходили у центрі Києва з 18 по 20 лютого 2014 року", - йдеться у повідомленні.

Підозри експосадовцям СБУ, МВС та ЗСУ

Зокрема, у ДБР підозрюють ексчиновнів у вчиненні терористичного акту, умисних убивствах і ушкодженнях, перевищенні влади та службових повноважень,  незаконному перешкоджанню мітингам і демонстраціям. 

У повідомленні вказано, що через дії цієї "злочинної групи лише у зазначений період загинуло 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості".

Повідомлення про підозру надіслали на адреси останніх відомих місць проживання експрезидента та його захисникам. Стосовно Януковича триває досудове розслідування

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Водночас у ДБР повідомляють, що досі збирають докази для повідомлення про підозру іншим учасникам "організованої групи" за злочини Майдану.

Розслідування проти Януковича в Україні

В Україні щодо Віктора Януковича відкрито низку кримінальних проваджень. Зокрема, ведеться слідство у справі про вбивства протестувальників на Майдані в 2014 році. Слідчі вважають, що Янукович усупереч закону наказав правоохоронцям застосувати військову техніку і зброю для розгону демонстрантів. У серпні цьогоріч Печерський районний суд Києва дозволив заочне розслідування справи, бо Янукович переховується від органів слідства та суду на території Росії.

Крім того, в січні цього року слідчі Державного бюро розслідувань повідомили Віктору Януковичу про підозру у справі про державну зраду через підписані "Харківські угоди".

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Також Офіс генпрокурора розслідує справу про захоплення державної влади Януковичем у 2010 році, коли Конституційний Суд України повернув країну до президентсько-парламентської форми правління, повернувши президенту частину втрачених повноважень. 

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