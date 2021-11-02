ЄСПЛ розпочав розгляд скарги Януковича проти України

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв до розгляду скаргу експрезидента України Віктора Януковича проти України, у вівторок, 2 листопада, інформує агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення суду.

Ідеться про скаргу, яку Янукович подав у 2015 році через упереджене ставлення до нього українського правосуддя і відмову Києва розслідувати замахи на нього. ЄСПЛ звернувся до уряду України з проханням надати письмовий коментар щодо висунутих претензій.

У скарзі Янукович просить суд підтвердити порушення його прав відповідно до Європейської Конвенції про захист прав людини, включаючи право на справедливий судовий розгляд (стаття 6), право на ефективне розслідування замахів на його життя й право на захист його життя (стаття 2), а також право не піддаватися дискримінації з огляду на політичний статус й переконання (стаття 14).

Усунений від влади у 2014 році президент України стверджує, що в 2014 році сталася низка замахів на його життя, які українські правоохоронні органи відмовляються розслідувати. Як ідеться у заяві, напади сталися 21 лютого 2014 року. Тоді після масових убивств на Майдані Янукович залишив столицю. У документі, поданому в ЄСПЛ, зазначено, що невідомі обстріляли два президентських кортежі, один з яких прямував до Харкова, а інший - до Криму. Водночас, у скарзі вказано, що "заявник не їхав із кортежами під час можливих нападів".

Розслідування проти Януковича в Україні

Янукович у скарзі до ЄСПЛ повідомляє, що розслідування проти нього в Україні триває надто довго і "не є ні незалежним, ні неупередженим", оскільки відбувається за його відсутності.

В Україні щодо Віктора Януковича відкрито низку кримінальних проваджень. Зокрема, ведеться слідство у справі про вбивства протестувальників на Майдані в 2014 році. Слідчі вважають, що Янукович усупереч закону наказав правоохоронцям застосувати військову техніку і зброю для розгону демонстрантів. У серпні цьогоріч Печерський районний суд Києва дозволив заочне розслідування справи, бо Янукович переховується від органів слідства та суду на території Росії.

Крім того, в січні цього року слідчі Державного бюро розслідувань повідомили Віктору Януковичу про підозру у справі про державну зраду через підписані "Харківські угоди".

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Також Офіс генпрокурора розслідує справу про захоплення державної влади Януковичем у 2010 році, коли Конституційний Суд України повернув країну до президентсько-парламентської форми правління, повернувши президенту частину втрачених повноважень. 4 травня 2020 року Печерський районний суд Києва за клопотанням Офісу генпрокурора обрав запобіжний захід Януковичу у вигляді заочного арешту у цій справі.