Розстріли на Майдані: суд дозволив заочне розслідування щодо Януковича

Печерський районний суд Києва дозволив заочне розслідування щодо експрезидента України Віктора Януковича у справі про вбивства протестувальників на Майдані в 2014 році, повідомив Офіс генпрокурора у понеділок, 2 серпня.

"Печерським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого ДБР (Державного бюро розслідувань. - Ред.) про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього президента України у кримінальному провадженні за фактами організації низки тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, у тому числі умисних вбивств, скоєних стосовно мітингувальників у лютому 2014 в центральній частині міста Києва - на майдані Незалежності та прилеглих вулицях", - йдеться у повідомленні на сайті офісу.

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В Офісі генпрокурора пояснили, що оскільки Янукович переховується від органів слідства та суду на території Росії, таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно експрезидента за його відсутності.

У чому звинувачують Януковича?

За даними слідства, Янукович, хотів припинити масові акції протесту, які ставили під загрозу його перебування при владі. Як зазначається в повідомленні Офісу генпрокурора, Янукович, використовуючи наявні повноваження президента України, спільно з ексголовою Служби безпеки України та тодішнім міністром внутрішніх справ не пізніше 18 лютого 2014 року "організував застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних підстав і з порушенням норм чинного законодавства спецзасобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів".

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Такі дії призвели до масових жертв серед мітингувальників в центральній частині Києва з 18 по 20 лютого 2014 року, в тому числі до протиправного заподіяння смерті 62 особам, стверджує слідство.

Підозрюваному інкримінують організацію у складі злочинного угруповання, до якого входили екскерівники правоохоронних органів та інші колишні високопосадовці, з 18 по 20 лютого 2014 року "незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організація терористичного акту".

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