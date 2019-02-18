Рада: Затягування розслідування злочинів на Майдані - неприпустиме

Розслідування злочинів, скоєних під час Революції гідності, має бути завершене, затягування цього процесу неприпустиме, йдеться в заяві, ухваленій Верховною Радою в середу, 17 лютого. За відповідну постанову № 2739, приурочену шостій річниці початку Майдану та подій Революції гідності, проголосували 295 народних депутатів.

Проти затвердження постанови проголосували 17 народних депутатів фракції "Опозиційна платформа - За життя" і один депутат фракції "Слуга народу" - Максим Бужанський. Крім того, по два нардепи фракції "Слуга народу" і "ОПЗЖ", один нардеп групи "Довіра" і п'ять позафракційних під час голосування утрималися. Більшість депутатів решти фракцій і груп проголосували за постанову, окрім "ОПЗЖ", що не дала на підтримку постанови жодного голосу.

"Розслідування злочинів, скоєних під час Революції гідності, має бути завершене та проведене ефективно. Винні повинні постати перед судом і в ході справедливого та неупередженого процесу притягнуті до відповідальності. Подальше затягування в цьому питанні неприпустиме, оскільки непокаране зло росте", - йдеться в заяві.

У заяві зазначається, що трагічні події Революції гідності, анексія Криму і Севастополя, а також збройна агресія Російської Федерації та окупація нею окремих районів Донецької та Луганської областей сталися, зокрема, і внаслідок політики колишнього президента Віктора Януковича та сформованого ним "злочинного режиму, який підтримувала Російська Федерація і який діяв на противагу національним інтересам України".

У постанові наголошується, що Революція гідності є одним із ключових моментів української держави і виразником національної ідеї свободи. "Україна заплатила занадто високу ціну за звільнення від диктатури і свій цивілізаційний вибір - бути частиною Європи. Герої Небесної Сотні - українці та іноземці, які віддали життя під час Революції гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України. Пам'ять про їхній героїчний подвиг є частиною історії національної держави", - зазначено у додатку до проєкту постанови.

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