Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти Януковича та Азарова

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України про санкції стосовно низки юридичних і фізичних осіб, зокрема колишніх високопоставлених українських чиновників, включно з експрезидентом Віктором Януковичем і експрем'єром Миколою Азаровим. Відповідний указ, підписаний у п'ятницю, 9 квітня, оприлюднено на сайті президента України.

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"Ввести в дію рішення РНБО від 19 березня 2021 року "Про застосування та внесення змін у персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)". Контроль над виконанням рішення РНБО (…) покласти на секретаря РНБО", - йдеться в тексті указу. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Санкції проти Януковича, Азарова та інших

РНБО на засіданні 19 березня ухвалило рішення про запровадження санкцій стосовно колишнього президента Віктора Януковича та низки топ-чиновників періоду його правління.

Персональні санкції запроваджувалися проти самого Віктора Януковича, колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова, колишнього віцепрем'єр-міністра і голови Національного банку Сергія Арбузова, колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки, колишнього міністра освіти і науки Дмитра Табачника, бізнесмена Сергія Курченка, колишньої прокурорки Криму Наталії Поклонської та низки інших ексчиновників.

Загалом під персональні санкції, за рішенням РНБО від 19 березня, потрапили 27 осіб. Серед них також колишні міліціонери, які зрадили присязі та служать в Росії або на непідконтрольній уряду території Донбасу, окремі російські та кримські політики.

Серед інших до санкційного списку також потрапили ексдепутат російської Державної думи Костянтин Затулін, колишні міністри оборони України Дмитро Саламатін та Павло Лебедєв, ексголова НБУ Ігор Соркін, "голова" анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов.

Секретар РНБО Олексій Данілов тоді зазначив, що 90 відсотків цих осіб мають російське громадянство. Санкції проти ексчиновників запроваджено за рекомендацією Служби безпеки України, а санкції щодо колишніх міліціонерів - за поданням Кабінету Міністрів.

На засіданні 19 березня РНБО також ухвалило рішення про запровадження санкції щодо 19 компаній-надрокористувачів. "Проти цих 19 компаній було застосовано максимальний вид санкцій, які може застосувати Україна і РНБО", - сказав Данілов.

Раніше РНБО запровадило санкції проти колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, колишнього голови СБУ Олександра Якименка та ще вісьмох вищих військових керівників, у тому числі українських генералів. Усіх їх також позбавили отриманих нагород.